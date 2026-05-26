Dziedātāja Būū.
Šodien 09:37
Dziedātāja Būū pēc dziesmas "Palīgā" izdošanas nonākusi slimnīcā
Dziedātāja Būū sociālajos tīklos dalījusies ar satraucošu stāstu par notikumiem pēc jaunā singla “Palīgā” izdošanas.
"Trakākā relīze manā mūžā. Man vajadzēja šobrīd būt Latvijas Televīzijā, bet es nāku ārā no Gaiļezera. Es izdevu dziesmu "Palīgā". Un tajā pašā naktī ar ātro palīdzību nonācu slimnīcā. Dabūju pamatīgu smadzeņu satricinājumu. Tagad bija divas nedēļas nu vienkārši... un tas viss šīs dziesmas "Palīgā" dēļ. Iespējams, es nezinu, varbūt tā ir sazvērestības teorija, bet kaut kas tur nav tīrs. Un, ja godīgi, man mazliet bail, ka tā dziesma ir noburta. Kaut kāds Dieva joks," stāsta māksliniece.
Jau ziņots, ka maija sākumā Būū izdeva jaunu singlu “Palīgā”, iezīmējot jaunu radošo posmu savā daiļradē. Enerģiskais un disko iedvesmotais skaņdarbs vienlaikus ir gan emocionāli koķets “palīgā” sauciens, gan aicinājums pazust mūzikā.