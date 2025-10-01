Aiz propagandas priekškara: Tramps vairs nav vienā komandā un Baltijas rusofobi
Aizvadītās nedēļas Kremļa propagandistu degpunktā, tāpat kā visur citur pasaulē, bija ASV prezidenta Donalda Trampa uzstāšanās ANO Ģenerālajā asamblejā un viņa ieraksti sociālajā tīklā "Truth Social", kas liecina, ka Krievija ar Trampu tomēr varētu nebūt "vienā komandā", kā to iepriekš iztēloja krievu propagandisti.
Proti, Tramps pilnībā mainīja savu retoriku par to, kā būtu jābeidzas Krievijas pilna mēroga iebrukumam Ukrainā. Viņš vairs nerunāja par to, ka Kijivai būtu jāatsakās no savām teritorijām apmaiņā pret mieru. Tagad Baltā nama saimnieks paziņoja, ka Ukraina ir spējīga atgūt visas savas teritorijas, bet Krievija izskatās pēc "papīra tīģera". Vienlaikus Tramps norādīja, ka agresorvalsts ekonomika ir uz sabrukuma robežas un tai klāsies ļoti slikti, ja tās prezidents Vladimirs Putins nevēlēsies sēsties pie sarunu galda.
Protams, visus interesē Kremļa reakcija uz ASV prezidenta retorikas maiņu. Jāatgādina, ka vēl tikai pirms divām nedēļām militārais propagandists Igors Korotčenko paziņoja, ka "mēs ar Trampu esam vienā komandā".
Putins personīgi Trampa izteikumus nav komentējis, taču viņa runasvīrs Dmitrijs Peskovs norādīja, ka prezidents vēl joprojām uzskata, ka Tramps vēlas panākt mieru un ir noskaņots miera sarunām. Tāpat tika uzsvērts, ka Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, kurš jau pēc Trampa paziņojumiem tikās ar ASV valsts sekretāru Marku Rubio, taujāts, kāda tā bijusi, atbildējis ar uz augšu paceltu īkšķi.
Tie, protams, ir diplomātiski paziņojumi, kas domāti starptautiskajai sabiedrībai un primāri Baltajam namam. Savukārt par Trampa teikto, ka Krievija ir papīra tīģeris, Peskovs iesmaidīja, ka Krievija ir nevis tīģeris, bet lācis, un papīra lāči neeksistē. Tikmēr īsto Kremļa nostāju pauda Korotčenko, paziņojot, ka galvenais ir Krievijas nacionālās intereses, kurās ir turpināt speciālo militāro operāciju.
Putins atpakaļgaitu neieslēgs
Propagandisti, ieskaitot agresīvi skandalozo Vladimiru Solovjovu, kurš vēlas "Mercu un Makronu identificēt pēc zobiem", nevienā brīdī nedevās frontālā pretuzbrukumā Trampam un par viņu gānīties neatļāvās. Vēl joprojām Tramps, lai arī ļoti nosacīti, bet tomēr propagandistiem ir "labais", salīdzinot ar "kara kurinātājiem eiropiešiem".
Kremļa ideologi Trampa retorikas maiņā, kuru gan viņi dēvē par nepatīkamu, vaino Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kurš tikšanās laikā ar Baltā nama saimnieku esot viņu dezinformējis par stāvokli frontē.
Solovjovs paziņoja, ka Krievijai nav jāņem vērā Trampa teiktais, jo svarīgas ir tikai Krievijas nacionālās intereses, kurām netiks pakārtotas nevienas citas valsts vēlmes.
Līdztekus izskanēja dažādu ideologu pārspriedumi, ka Trampa retorikas maiņa saistīta ar to, ka Krieviju nav izdevies piespiest uz mieru uz antikrieviskiem nosacījumiem, tādēļ viņš ukraiņiem saka, lai tik iet kaujā. Staļinists Nikolajs Starikovs pauda, ka Tramps ar saviem paziņojumiem savu starpnieka statusu nomainījis uz skatītāja lomu.
Protams, izskanēja salīdzinājumi starp Putinu un Trampu, uzsverot, ka Putins atšķirībā no Trampa atpakaļgaitu neieslēgs, un, lai arī Krievija vēloties mieru, tomēr tas būšot iespējams tikai pēc "konflikta pirmcēloņu likvidēšanas". Praksē tas nozīmē, ka, kamēr Ukraina nekļūs par Krievijas satelītvalsti ar marionešu valdību, Kremlis karu turpinās.
Izplata kārtējos melus par Zelenski
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ANO uzstājās ar spēcīgu un Krievijai ļoti netīkamu runu. Krievi steidza paziņot, ka Zelenski neviens neesot vēlējies klausīties un viņa runas laikā zāle esot bijusi tikpat kā tukša. Tie ir meli, par kuriem katrs var pārliecināties, noskatoties Zelenska runu "YouTube" platformā.
It kā to paredzot, propagandists un raidījuma "60 minūtes" vadītājs Jevgēņijs Popovs paziņoja, ka attēlus ar pilno zāli izplatot Ukrainas propagandisti, un šie attēli esot radīti ar mākslīgā intelekta palīdzību.
"Kremlini" aizgūtnēm arī atkārtoja savu veco mantru, ka Zelenskim neesot citas izejas, kā karot, jo citādi valstī būtu jārīko prezidenta vēlēšanas. Savukārt tās nozīmētu ne tikai Zelenska politisko, bet arī fizisko nāvi. Krievi nemitīgi izplata viltus ziņas, ka Zelenska reitings esot rekordzems un ukraiņi viņu ienīstot.
Krieviem garām nepaslīdēja arī Zelenska teiktais par to, ka tad, ja krievi nebeigs karot, viņu amatpersonām būs jāmeklē bumbu patvertnes. Par atbildi skandalozais alkoholiķis un vienlaikus Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs paziņoja, ka "kroplim jāzina sekojošais: Krievija var pielietot tādus ieročus, no kuriem bumbu patvertnes nepalīdzēs".
Runājot par iespējamo ukraiņu pretuzbrukumu, čečenu specvienības "Ahmat" komandieris Apti Alaudinovs norādīja, ka Trampa paziņojumi esot kā ņirgāšanās par ukraiņiem, jo viņi neesot spējīgi veikt nekādu nopietnu pretuzbrukumu. Tā teikt, malači, naktstauriņi, lidojiet vien uz uguni.
Trampam nerūp ne Eiropa, ne Ukraina
Jāteic, ka Rietumu politikas analītiķi par Trampa noskaņojuma maiņu ir visai piesardzīgi, jo Baltā nama saimnieka ideoloģiskās nostādnes mainās gaužām bieži. Turklāt jāņem vērā Trampa skaidri paziņotais, ka atbildība par Ukrainas atbalstu pilnībā jāuzņemas Eiropai.
Pazīstamais zviedru ekonomists un bijušais Atlantijas padomes vecākais līdzstrādnieks Anderss Aslunds sociālajā tīklā "X" rakstīja: "Tramps nav darījis neko pret Krieviju vai Ukrainas atbalstam, izņemot dažus absurdus paziņojumus. Aizmirstiet par ASV, kamēr Tramps ir prezidents, Ukrainas un Eiropas drošības vārdā! Eiropai ir jātiek galā pašai ar sevi. Trampam nerūp ne Eiropa, ne Ukraina."
Dominējošais uzstādījums Rietumu medijos un daudziem Eiropas politiķiem saistībā ar Trampa retorikas maiņu ir skaidrs: ASV no konflikta distancējas, ar to jātiek galā Eiropai un Ukrainai.
"Prezidents Tramps paziņoja, ka Ukraina ar Eiropas Savienības atbalstu varētu atgūt visu savu teritoriju. Aiz šī pārsteidzošā optimisma slēpjas solījums par samazinātu ASV iesaistīšanos un atbildības par kara izbeigšanu pārnešanu uz Eiropu. Labāk patiesība nekā ilūzijas," sociālajā tīklā "X" aizvadītajā nedēļā rakstīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
Savukārt laikraksta "Financial Times" Maskavas biroja vadītāja Maksa Sedona ieskatā "izskatās, ka Tramps vispār atsakās no mēģinājumiem izbeigt karu. Ja Ukraina var uzvarēt, miera sarunas nav nepieciešamas. Ja Krievijai ir grūtības, nav nepieciešamas papildu sankcijas. Un jebkurā gadījumā ASV paliks otrajā plānā, atstājot Eiropas sabiedrotos apmaksāt rēķinu".
Tāpat tiek norādīts, ka Trampa izteikumos par to, ka Ukraina var atgūt krievu okupētās teritorijas, nav ne vārda nedz par jaunām stingrām sankcijām pret Krieviju, kas nebūtu saistītas ar ultimātu Eiropai, nedz par stingru militāru un finansiālu atbalstu Kijivai. Proti, ASV ir gatava pārdot eiropiešiem ieročus, lai tie tos nodod Ukrainai, taču amerikāņi paši nav gatavi tieši atbalstīt Kijivu ar savu naudu.
CNN savā rakstā norāda, ka Tramps Zelenskim vienu neizpildāmu prasību nomainījis pret otru, tikpat neizpildāmu. Zelenskim vairs netiek lūgts nepieņemami piekāpties ar teritoriju atdošanu, kuru aizstāvēšanā Ukraina ir zaudējusi tūkstošiem dzīvību. Tā vietā viņš tagad tiek mudināts uz neiespējamu teritoriju atgūšanu, ko Ukraina nespēja panākt 2023.gada vasarā rūpīgi sagatavota pretuzbrukuma laikā.
"Šis ir Putinam eksistenciāls karš. (...) Viņam ir jāpasniedz Krievijas karavīru mātēm un veterāniem tik pārliecinoša uzvara, kas var remdēt viņu bēdas, vai arī Putinam ir jāļauj konfliktam turpināties tik ilgi, cik ilgi turpināsies viņa valdīšana," raksta CNN.
Vienlaikus attiecībā uz Krievijas ekonomikas sabrukumu, par ko runā Tramps, tiek norādīts, ka "valsts, kas var izturēt aptuveni miljonu upuru, var tikt galā - vai ignorēt - ar ekonomiskajām svārstībām. Maskava var paciest sāpes, un, kad tās kļūs par grūtu, Ķīna, tās galvenais finansētājs, visticamāk, atradīs veidu, kā palīdzēt".
Rīkstes baltiešu "rusofobiem"
Aizvadītajā nedēļā saistībā ar Krievijas dronu un militāro lidaparātu ielidošanu vairāku Eiropas valstu gaisa telpā, ko Maskava, protams, noliedz, sākās diskusija par pārkāpēju sodīšanu un to, vai tos notriekt vai nē.
Krievi izlikās neko nezinām par Dānijas galvaspilsētas Kopenhāgenas lidostu apdraudējušajiem droniem, kā arī GPS slāpēšanu militārajai lidmašīnai, ar kuru uz Lietuvu lidoja Spānijas aizsardzības ministre.
Tā vietā propagandisti sāka uzkurināt kaislības par to, ka baltieši apdraud Kaļiņingradu un grib aizturēt Krievijas kuģus. Tas esot baltiešu pirātisms Baltijas jūrā, un līdz ar to krieviem esot visas tiesības baltiešu kuģus, kas vēlas aizturēt Krievijas kuģus (runa ir par tā saukto krievu ēnu floti, kas izveidota, lai apietu sankcijas), nogremdēt. Korotčenko pauda, ka "rīkstes ir labākais veids, kā apskaidrot aptrakušos rusofobus Baltijas politiķus".
Pret Latviju vērsās arī baltkrievi. Proti, tā kā Polija ir slēgusi savas robežas, tad tūroperatori par tranzītvalsti izvēlas Latviju, izmantojot Pāternieku robežpunktu. Bet "aptrakušie" Latvijas politiķi esot izdomājuši jaunu veidu, kā vērsties pret baltkrieviem, - kontrolēt degvielas daudzumu autobusos, kas vienkāršajos baltkrievos radot neizpratni.
Vērts norādīt, ka uz akcīzes preču ievešanu no Krievijas un Baltkrievijas attiecas stingri ierobežojumi. Degvielu drīkst ievest tikai transportlīdzekļa standarta degvielas tvertnē. Tas arī izsauca baltkrievu sašutumu.
Savukārt kādreizējais Eiropas Parlamenta deputāts no Latvijas Andrejs Mamikins, kas ir štata dalībnieks Kremļa propagandas raidījumos, klāstīja kārtējos izdomājumus, ka Igaunija esot iepirkusi 50 000 melnu maisu līķu uzglabāšanai. Turklāt mirstība esot 10 000 cilvēku gadā. Kam gan viņi gatavojas, pats par saviem meliem retoriski jautāja Mamikins.
Līdztekus viņš absolūti ciniski pauda, ka, lai ukraiņi pilnībā "pārdzimtu", esot nepieciešams, lai visi Ukrainas bēgļi Rietumos, īpaši Baltijā, justu, ka tur viņi ir nemīlēti un nicināti.