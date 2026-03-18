Aiz propagandas priekškara: "ļaundabīgais narciss" Tramps un Orbāna glābšana
ASV un Izraēlas sāktais karš pret Irānu ir liela ideoloģiska dāvana Kremļa propagandistiem. Viņiem ir visas iespējas pašmāju auditorijas acīs "atmaskot" sliktās ASV un to veiktos "kara noziegumus", "parādīt to īsto dabu" un vienlaikus vilkt "skaidri redzamas" paralēles starp agresiju pret Irānu un Krieviju.
Īsāk sakot, šobrīd notiekošais Tuvajos Austrumos ideoloģiski krieviem ir ļoti patīkams, jo viņi var amerikāņus vainot kara noziegumos un iztēlot sevi kā agresijas upura aizstāvjus. Pats galvenais viņu vēstījumā pašmāju auditorijai ir skaidrs - ja jau amerikāņi šādi izturas pret Irānu, tai neizprovocēti uzbrūkot, tad vainot Krieviju par karu Ukrainā ir absolūti nevietā. Situācija absolūti atgādina seno teicienu, kad zaglis sauc: ķeriet zagli.
Vēl viens karstais temats ir ukraiņu "apdraudējums" Ungārijas premjerministram Viktoram Orbānam. Diemžēl šajā gadījumā, kā norāda laikraksta "The Guardian" aptaujātie politologi, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ar saviem izteikumiem pats sev ir izdarījis "lāča pakalpojumu".
Savukārt divas Rietumu mediju "karstās" aktualitātes likumsakarīgi nav guvušas atspoguļojumu krievu propagandas vēstījumos. Netiek runāts nedz par Eiropas Savienības (ES) līmeņa pretreakciju pret Krievijas dalību Venēcijas biennālē, nedz par to, ka starp Oskara nominantiem labākās dokumentālās filmas kategorijā bija krieva Pāvela Talankina filma "Misters Neviens pret Putinu", kura arī ieguva zeltīto statueti.
Krievi beidzot kritizē Trampu
Līdz ar karu Irānā ir mainījies krievu diskurss attiecībā pret ASV, kuras tie vaino kara noziegumos, un nu jau kritika tiek vērsta arī pret ASV prezidentu Donaldu Trampu, kuru vairāki propagandisti nu jau atklāti sauc par "ļaundabīgu narcisu". Vēl pavisam nesen krievi no atklātas Trampa kritikas izvairījās.
Tagad propagandisti klāsta, ka Tramps būtībā ir ekshibicionists un ļaundabīgs narciss, no kura neko labu nevar gaidīt, un viņa galvenais mērķis esot būt uzmanības centrā.
Līdztekus svētdienas vakara lielajā nedēļas ziņu apskatā propagandists Dmitrijs Kiseļovs nāca klajā ar absolūtiem meliem, paziņojot, ka "Amerikā jau tiek apspriesta iespējamība par kodolieroču triecienu Irānai. Neprāts!". Tas ir absolūts krievu izdomājums.
Par Maskavas ideoloģisko attieksmi pret karu Irānā liecina Kiseļova paustais, ka "šī ir bijusi apbrīnas pilna nedēļa par Irānas tautas izturību un drosmi, pretojoties neizprovocētai Amerikas un Izraēlas agresijai".
Krievi joprojām Irānu iztēlo kā uzvarētāju karā un paziņo, ka amerikāņi visos karos - un Irāna neesot izņēmums - savus uzbrukumus apzināti vēršot pret civiliedzīvotājiem. Tā nav taisnība. Jā, visticamāk, Irānas meiteņu skolas sabombardēšanā vainīgas ir ASV, taču tā bija traģiska un neattaisnojama kļūda, nevis apzināta rīcība.
No Krievijas puses šādi apvainojumi ir augstākā cinisma virsotne, jo krievi Ukrainā atšķirībā no ASV ir apzināti vērsušies pret civiliedzīvotājiem. Lai atceramies starptautiski pierādītos kara noziegumus Bučā, Mariupoles drāmas teātra ar uzrakstu "Bērni" sabombardēšanu, pastāvīgos triecienus skolām, slimnīcām un dzīvojamajām mājām.
Tāpat Starptautiskā Krimināltiesa ir atzinusi, ka Krievijas apzinātā Ukrainas enerģētikas infrastruktūras iznīcināšana ir kvalificējama kā kara noziegums, nemaz nerunājot par varmācīgo ukraiņu bērnu deportāciju uz Krieviju.
Smieklīgi izskatās arī krievu pēkšņā "mīlestība" pret ASV demokrātiem, kuri līdz šim bija ļaunuma iemiesojums, un atsaukšanās uz CNN, kuru vēl nesen dēvēja par "ideoloģisko miskasti".
Proti, tā kā ASV demokrāti kritizē Trampa sākto karu Irānā un CNN rādīja sižetus ar pierādījumiem par amerikāņu vainu Irānas meiteņu skolas sabombardēšanā, krieviem tie pēkšņi kļuvuši no melīgiem par uzticamiem informācijas avotiem, kurus atražot.
Krievijas televīzijas rādīja demokrātu senatora Krisa Mērfija uzrunu Kongresā, kurā viņš paziņoja, ka "Amerikas Savienoto Valstu prezidentam vajadzētu zināt, ka mēs esam vienīgā valsts, kas izmanto tomahaukus. Pati doma, ka viņš izliekas, ka nezina par šīs skolas bombardēšanu, ir nekaunīga. Pati doma, ka viņš mēģina pārliecināt, ka irāņi kaut kādā veidā nozaga amerikāņu tomahauka raķeti, izdomāja, kā to palaist, un pavērsa to pret skolu, ir absurda un aizskaroša".
Īsta medusmaize krieviem, protams, bija arī CNN teiktais, ka Pentagona kļūda izskaidrojama ar to, ka tikušas izmantotas 30 gadu vecas kartes.
"Pentagona vadītājs Hegsets dara visu iespējamo, lai saglabātu amatu un novērstu uzmanību no Irānas skolnieču slepkavībām. Viņš noliedz atbildību par kara noziegumiem Minabi un Bratnā, apgalvojot, ka amerikāņi neuzbrūk civiliedzīvotājiem; to dara tikai irāņi. Taču visas šī briesmīgā nozieguma pēdas ved uz Balto namu un Pentagonu," paziņoja raidījuma "60 minūtes" vadītāji Olga Skabejeva un Jevgeņijs Popovs. Viņi arī atkārtoti uzsvēra, ka "visos karos amerikāņi apzināti sit pa civiliedzīvotājiem".
Šādi izteikumi, protams, ir klaja nepatiesība un, pats galvenais, novērš uzmanību no krievu reāli pastrādātajiem noziegumiem Ukrainā.
Kā pamanījās paziņot odiozais propagandists Vladimirs Solovjovs, amerikāņi domā, ka irāņi ir mežoņi un esot aizmirsuši, ka viņi ir senās un varenās persiešu civilizācijas pēcteči. Tā, protams, ir absolūta demagoģija, jo Irānā valdošajam mullu režīmam ar kādreizējo persiešu civilizāciju ir visai maz līdzības. Piemēram, ikviens izglītots cilvēks zina, ka viduslaikos persiešu sabiedrība bija daudz apgaismotāka nekā Eiropā un izcēlās ar toleranci pret seksuālajām minoritātēm, kas ir neiedomājami pašreizējā Irānā.
Savukārt publicists un staļinists Nikolajs Starikovs sniedza savu skaidrojumu par karu Ukrainā, kas ieturēts labākajās sazvērestības teoriju tradīcijās. Viņa ieskatā globālisti, lai kas tie arī nebūtu un kuri kontrolē Trampu, grib izraisīt globālu ekonomisko krīzi, jo viņi gatavojas karam par dominanci pasaulē.
Starikovam labprāt piebalsoja Solovjovs, bilstot, ka visa Rietumu civilizācija esot kara civilizācija un "tā ir viņu dabiskā eksistences forma. Nekad nav bijis perioda, kad viņi nebūtu cīnījušies". Un to saka krievi, kuri izraisīja neizprovocētu karu Eiropā pēc 77 miera gadiem.
Krievi režisē Orbānu
Līdztekus Irānai otra ārpolitikas aktualitāte bija ukraiņu apdraudējums Ungārijas premjeram, viņa bērniem un mazbērniem. Vairākas dienas pēc kārtas uz riņķi tika griezts sižets, kurā Orbāns runā pa telefonu ar savām meitām un cenšas tās nomierināt. Atkal krieviem tā bija iespēja gan Ukrainu, gan Zelenski personīgi iztēlot teju par cilvēkēdājiem.
Par iemeslu kļuva Zelenska teiktais pēc Orbāna veto gan ES sankcijām pret Krieviju, gan ES finansiālajai palīdzībai Ukrainai, ka viņš Orbāna telefonu iedos saviem bruņotajiem puišiem, lai viņi parunā ar Orbānu.
Diemžēl šie izteikumi nāca par sliktu pašam Zelenskim un par labu Orbānam. Budapeštas domnīcas "Political Capital" pētnieks Roberts Lāslo "The Guardian" atzina, ka Zelenska draudi varētu būt pietiekami, lai izraisītu kara psihozi, ko Ungārijas valdība jau mēnešiem ilgi provocē, un mainītu sabiedrības noskaņojumu. "Neviens negaidīja, ka tieši Ukrainas prezidents atgriezīs Viktoru Orbānu spēlē," norādīja Lāslo.
Arī Vācijas Māršala fonda analītiķe Žuzanna Vēga laikrakstam pauda, ka Zelenska komentāri nāca par labu Orbānam. Viņam bija viegli pārvērst to par draudu Ungārijai, nevis draudu sev, tādējādi pastiprinot savu naratīvu.
Eļļai uguni pielēja pensionēts Ukrainas politiķis Hrihorijs Omeļčenko, kurš 90. gados dienēja Ukrainas drošības dienestā, un, kā norāda mediji, bieži pauž marginālus un dīvainus uzskatus. Viņš "izteica draudus Orbānam, norādot, ka modri sargi varētu vajāt Ungārijas līderi, ja viņš nemainīs savu pret Ukrainu vērsto nostāju".
Krievi, protams, nekavējoties Omeļčenko, kuram vispār nav nekādas reālas politiskas ietekmes, iztēloja par Zelenska draugu un paziņoja, ka Omeļčenko tikai izteica to, ko patiesībā domā un vēlas Zelenskis.
Līdz ar to jau tā ideoloģiski nokaitētajā Krievijas informatīvajā telpā Orbāns ir kļuvis par vēl vienu ukraiņu "upuri", kuram palīdzēt var tikai Krievija.
Krievi arī sludināja absolūti nepierādītus izdomājumus, ka ungāru konfiscētais ukraiņu zelts un nauda, kuru viņi tranzītā veda uz Austriju, esot "militārajai mafijai piederošu finanšu līdzekļu atmazgāšana".
Visā šajā stāstā zīmīgs ir laikraksta "Financial Times" ziņotais, ka ar Kremli saistīta mediju konsultāciju firma "Sociālā dizaina aģentūra" gatavo masveida dezinformācijas kampaņu Ungārijā, lai stiprinātu Orbāna pozīciju un diskreditētu opozīcijas partiju "Tisza" un tās līderi Pēteri Maģāru.
Ukraina vairojot enerģētisko krīzi
Propagandisti nicīgi klāsta, ka Kijivas režīms cenšas savas divas grivnas ieguldīt globālajā enerģētikas krīzē. Proti, "Ukraina vēlas liegt patērētājiem Turcijā, Serbijā, Ungārijā un citās Dienvidaustrumeiropas valstīs saņemt Krievijas gāzi". Šie uzbrukumi gāzes infrastruktūrai enerģētikas katastrofas laikā parādot Kijivas režīma būtību, pauda Kremļa ideoloģiskie pakalpiņi.
Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs norādīja, ka Maskava jau ir brīdinājusi Ankaru par Ukrainas plāniem sabotēt cauruļvadus, kas ir izšķiroši Eiropas kontinenta enerģētiskajai drošībai.
Tikmēr Solovjovs pauda, ka pēdējā lieta, par ko vajadzētu domāt, esot miera sarunas ar ukraiņiem. Jo vispirms esot jāuzvar. Par miera sarunām domāšot tad, kad ukraiņi parakstīšot kapitulāciju.
Demonstrējot jaunu cinisma pakāpi, propagandists norādīja, ka Ukraina nebūs ne pirmā, ne pēdējā valsts, kas izzūd no pasaules. Jo ne visas tautas spējot izveidot savu valsti. Ukrainai šāda iespēja esot bijusi vairākas reizes, taču viņi to katru reizi izniekojuši. Ukraina esot bijusi varena tikai lielās Padomju Savienības sastāvā, pati par sevi tā pastāvēt nespējot.
Tieši tik nacistiskiem saukļiem pārpildīta ir Krievijas informatīvā telpa.