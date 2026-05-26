“Nav slikts, bet…” Pircēji steidz vērtēt Didrihsones jauno “Elyndi” dzērienu
Pavisam nesen dienasgaismu piedzīvoja uzņēmējas un digitālās satura veidotājas Elīnas Didrihsones jaunais zīmola “Elyndi” dzēriens, kas tapis sadarbībā ar “Cēsu alu”. Produkts ātri nonācis arī sociālo tīklu lietotāju redzeslokā — par to jau izskanējušas pirmās atsauksmes, un tās, kā ierasts šādos gadījumos, nav viennozīmīgas.
“Elyndi” funkcionālie ūdeņi pircējiem tiek piedāvāti divās versijās — “Pink Peach” ar persiku garšu un “Apple & Kiwi” ar ābolu un kivi garšu. Pirmajā dzērienā īpaši izcelts šķiedrvielu un B grupas vitamīnu sastāvs, bet otrajā — kofeīns, kura daudzums, kā norādīts produkta aprakstā, pielīdzināms vienam espresso.
Sociālajos tīklos jaunie “Elyndi” dzērieni jau kļuvuši par apspriestu tematu. Īpaši aktīvi cilvēki dalās iespaidos par “Pink Peach” garšu, kas, spriežot pēc pirmajām atsauksmēm, vienaldzīgos neatstāj. Daļa lietotāju atzīst, ka dzēriens ir patīkami atsvaidzinošs un garšīgs, bet citiem tas šķitis pārāk salds, turklāt vairāki piemin arī izteiktu saldinātāju garšu.
Aktīvas diskusijas izvērtušās arī “TikTok”, kur vairāki lietotāji dalījušies ar saviem iespaidiem pēc dzēriena nogaršošanas. Vienā no video “Pink Peach” saņēmis vērtējumu 6 no 10 — autore norāda, ka dzēriens neesot slikts, tomēr nav viņas gaumē, jo tirgū jau pieejamas arī citas līdzīgas alternatīvas. Vienlaikus viņa piebilst, ka tiem, kuriem patīk persiku garša un saldāki dzērieni, šis produkts varētu patikt.
@kristahera Mūsu atsauksme par jauno ELYNDI ūdeni. 💦 Dodam 6/10 - nav slikts, bet nav manā gaumē un ir citas labākas versijas jau pieejamas, bet ja tev patīk persiku garša un salds, tad tas būs tavējai. 😊 Un kā tev garšoja? Atrasts @Maxima Latvija 🤫 P.S. Lūdzu nekādu naidu, jo nu malači, ka dara un rada - Tas, ka man negaršo nenozīmē, ka tev negaršos.🤌🏻
Komentāros daļa cilvēku piekrīt, ka dzēriens šķiet pārāk salds, un salīdzina to ar citiem populāriem garšūdeņiem, piemēram, Tērvetes mango, “Mangaļi”, “Everest” vai Porziņģa zīmola ūdeni.
Citi atzīst, ka dzēriens viņiem garšojis, bet vēl kāds piebilst, ka auksts tas esot gardāks. Daļa “TikTok” lietotāju par dzērienu izsakās skeptiski, rakstot, ka tas nav viņu gaumē. Citi joko par produkta konceptu, piemēram, vaicājot, vai tas ir “nano ūdens”, vai ironiski komentējot pašu reklāmas kampaņu.
Vēl citos komentāros redzams, ka cilvēki vairāk pievērš uzmanību ne tikai garšai, bet arī sastāvam un pašam “funkcionālā ūdens” apzīmējumam. Daļa lietotāju norāda, ka dzēriena pirmā garša šķiet pieņemama, tomēr pēcgaršā jūtams mākslīgais saldinātājs, kas daudziem traucē. Citi ir vēl skarbāki, saucot to par ķīmisku dzērienu, kamēr daži komentētāji brīnās, ko īsti nozīmē “funkcionālais ūdens”.
Arī cena sociālajos tīklos nav palikusi bez komentāriem. Ne vienam vien pircējam 1,99 eiro par puslitra pudeli šķiet gana augsta summa, īpaši salīdzinot ar citiem līdzīgiem dzērieniem. Tajā pašā laikā netrūkst arī pretēju viedokļu — daži komentētāji norāda, ka līdzīgi funkcionālie vai kofeīnu saturošie dzērieni tāpat maksā ap diviem eiro, tāpēc cena viņus nepārsteidz. Netrūkst arī tādu, kuri atzīst — jaunums ir gana neparasts, lai vismaz intereses pēc to pamēģinātu.
Kopumā pirmās “TikTok” atsauksmes rāda, ka jaunums ir pamanīts, taču vērtējumi dalās — vieniem tas ir interesants un baudāms dzēriens, citiem drīzāk mārketinga produkts, kuru pietiks nogaršot vienu reizi.