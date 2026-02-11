Aiz propagandas priekškara: Epstīna faili kā Eiropas spogulis
Visu aizvadīto nedēļu krievu propagandisti televīzijas ēteru aizpildīja ar gariem un izvērstiem sižetiem par ASV publicētajiem tā sauktajiem Epstīna failiem ar galveno pavadtekstu: tas arī viss, kas jāzina par mūsdienu Rietumu elitēm. Par izskanējušajām aizdomām par Epstīna saistību ar Krievijas specdienestiem gan netika bilsts ne vārda.
Tikmēr vienīgais pozitīvais iznākums no pagājušajā nedēļā notikušajām trīspusējām miera sarunām Abū Dabī starp ASV, Ukrainu un Krieviju ir panāktā vienošanās par gūstekņu apmaiņu. Lai gan visas puses pauž, ka sarunas bijušas "konstruktīvas", tomēr galvenie jautājumi par teritorijām un drošības garantijām tā arī nav atrisināti.
Krievu propagandisti, kā jau ierasts, uzsver, ka mieram Ukrainā šķēršļus liek tās prezidents Volodimirs Zelenskis un "kara kūdītāji" Eiropā.
Protams, krievu dziestošajam naratīvam benzīnu pielēja pagājušās nedēļas nogales atentāts pret Krievijas Aizsardzības ministrijas ģenerālleitnantu Vladimiru Aleksejevu, kuram gan nav letālu seku. Dubaijā kā uzbrukuma izpildītāji aizturēti divi Krievijas pilsoņi, kuri saskaņā ar krievu apgalvoto, protams, ir darbojušies Ukrainas specdienestu interesēs. Maskava paziņoja, ka šā terora akta mērķis esot Ukrainas vēlme izjaukt miera procesu.
Skandalozais propagandists Vladimirs Solovjovs pat paziņoja, ka par katru nogalināto ģenerāli esot jālikvidē pieci Ukrainas ģenerāļi. Viņaprāt, ne Budanovam, ne Zelenskim dzīvot nevajadzētu. "Visi teroristu līderi ir jālikvidē," savā ierastajā stilā draudīgi sludināja propagandists.
Savukārt Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zaharova pauda, ka "mēs vienmēr esam uzsvēruši, ka pret mūsu valsti tiek vērsts hibrīdkarš. Tas tiek īstenots dažādos veidos, un nav ne pašsaprotami, ne arī obligāti, ka, veicot teroristu uzbrukumu, viņi [ukraiņi] tiecas pēc viena konkrēta mērķa. Viņu mērķis ir būt par instrumentu to rokās, kas ir pieteikuši šo hibrīdkaru mūsu valstij, ko viņi ir nodēvējuši par "stratēģiskas sakāves nodarīšanu Krievijai"".
Solovjovs pagājušajā nedēļā bija īpaši agresīvi noskaņots un pat paziņoja, ka ukraiņiem Ukrainā neesot vietas. Proti, kad kāds no viņa raidījuma viesiem sāka runāt par ukraiņu denacifikāciju pēc "uzvaras", Solovjovs kliedza, ka krieviem tas nav vajadzīgs - lai ukraiņu "nacistus" savāc eiropieši un "lai mūsu teritorijas ir tīras. Jo tās ir mūsējās". Tas ir kārtējais apliecinājums, ka krieviem neinteresē nekāda "denacifikācija", bet tikai teritorija, kuru piepildīt ar saviem kolonistiem.
"Donbass būs mūsu"
Runājot par trīspusējām sarunām Abū Dabī, Kremļa amatpersonas uzsvēra, ka tās vēloties sabotēt un izjaukt Zelenskis, jo viņa vienīgā iespēja noturēties pie varas esot karš. Tajā pašā laikā krievi paziņoja, ka miera sarunas esot ļoti "konstruktīvas" un "pozitīvas", kas diemžēl nozīmē, ka no ASV puses nav jūtams nekādas spiediena pazīmes uz Kremli.
"Ziniet, viens rādītājs šeit varētu būt tas, ka kara kurinātāji no Eiropas un Lielbritānijas pastāvīgi cenšas kavēt šo procesu, pastāvīgi cenšas tajā iejaukties. Jo vairāk šādu mēģinājumu notiek, jo vairāk mēs redzam, ka noteikti ir vērojams progress un pozitīva kustība," norādīja Krievijas pārstāvis sarunās Kirils Dmitrijevs.
Līdztekus oficiālā Maskava propagandistu kora pavadījumā atkārtoja, ka "Donbass būs mūsu" un tā jau esot realitāte.
Tāpat skaidrs, ka nekāds pamiers vai frontes līnijas iesaldēšana Maskavas ieskatā nav iespējama. Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka līdz brīdim, kad Kijivas režīms pieņems atbilstošus lēmumus, "oficiālā militārā operācija turpināsies un mūsu karaspēks veic triecienus mērķiem, kurus viņi uzskata par saistītiem ar Kijivas režīma militāro kompleksu".
Tikmēr Krievijas Valsts domes deputāts no Putina partijas "Vienotā Krievija" Oļegs Morozovs raidījumā "60 minūtes" pauda, ka "ir divi fundamentāli jautājumi, bez kuriem nav jēgas runāt par jebkādu progresu Ukrainā. Pirmais ir konflikta pamatcēlonis. Otrais ir teritorija. Abos šajos punktos amerikāņi vēl nav mainījuši savu nostāju. Tas ir ļoti svarīgi". Morozova skatījumā miera sarunās amerikāņi ir krievu pusē, jo citādi nebūtu jēgas ASV ieinteresētībai ekonomiskajā sadarbībā, investīcijās Krievijā un "kopīgajā potenciālā Arktikas derīgo izrakteņu izmantošanā un attīstībā".
Tikmēr Solovjovs savā sarunu šovā ieslīga garā monologā par to, ka sarunās piedalījās Ukrainas "teroristi", bet viņiem taču neesot nekādas lomas. "Šie teroristi ir ieradušies, izliekoties, ka iesaistās sarunās. Viņi nespēlē nekādu lomu. Kas viņi vispār ir? Nu, kas viņi ir? Uzticības zagļi? Īsto pārvaldību - militāro un ekonomisko - veic NATO dalībvalstis. Un visa nauda nāk no Eiropas Savienības."
Solovjovs atkārtoti pilināja ierastās indes lāses par to, ka Ukraina ir marionešu režīms un pati nevar neko izlemt. Ukrainas varas struktūras esot tikai fantomi un fikcija. Zelenskis negribot atdot Donbasu, jo tad "nacionālisti" viņu nogalināšot un "12 piesaistītie britu bandīti" viņu neglābšot.
"Mūsu attieksme pret viņu [Zelenski] ir labi zināma - viņš ir nekas. Eiropa, protams, viņu dievina, bet kas ir Eiropa? Šī ir nelaimīga, strauji novecojoša teritorija, kuru apdzīvo agrāk kolonizētu tautu pārstāvji, kuri pieprasa vēsturiskā taisnīguma atjaunošanu un nozagtā atgriešanu. Pašreizējie eiropieši tagad ir, nu, pieklājīgi sakot, iebāzuši sejas dziļi Epstīna dibenā," klaigāja Solovjovs.
Lai uzsvērtu to, ka par teritoriju atdošanu iestājas paši ukraiņi, tika demonstrētas nez kur veiktas neuzticamas aptaujas, saskaņā ar kurām vairums iedzīvotāju esot par Donbasa atdošanu miera vārdā.
Propagandisti demonstrēja sižetu, kurā atsaucās uz kādu Donbasa iedzīvotāju Kristīnu Jurčenko, kura intervijā sacīja, ka atdotu visu ilgstoša miera vārdā. To pavadīja komentārs, ka viņa ir viena no aizvien pieaugošā skaita ukraiņu, kas saka, ka atdotu Krievijai to Donbasa daļu, kuru joprojām kontrolē Ukraina, ja tas izbeigtu karu. "Tas ir manāms pavērsiens kara nogurušajiem Ukrainas iedzīvotājiem. Teritorijas atdošana jau sen tiek uzskatīta par sarkano līniju, taču tas, kas kādreiz šķita neiespējami, tagad šķiet reāli," apgalvoja propagandisti.
Tikmēr starptautiskā domnīca "Kara pētījumu institūts" (ISW) norāda, ka "Krievija noraida jebkuru vienošanos, kas nenozīmē pilnīgu Ukrainas kapitulāciju". ISW analītiķi apgalvo, ka no Kremļa puses nav ne vismazāko norāžu, ka tas pieņems kaut ko mazāku par pilnīgu Krievijas uzvaru.
Jāpiebilst, ka Peskovs arī noraidīja iespēju, ka Krievija varētu piedalīties vēl vienā trīspusējo sarunu kārtā.
Epstīna faili esot Eiropas spogulis
Nopludinātie Epstīna faili ir īsta dāvana propagandistiem, it sevišķi, ja noklusē aizdomas par notiesātā dzimumnoziedznieka saiknēm ar Krievijas specdienestiem. Tā ir lieliska iespēja demonstrēt garus sižetus par "izkurtējušo" Rietumu eliti, tai pretnostatot "tikumisko" un "garīgo" Krieviju.
"Galu galā šajos failos ir no jauna atklātas savulaik aizmiglotās zināšanas, ko lieliski saprata padomju sistēma un padomju propaganda - kapitālisms ir tiešs ceļš uz sātanismu. Un fašisms ir kapitālisma augstākā pakāpe," klāstīja Kremļa ideologi.
Krievi nekaunīgi meloja, ka papildus finanšu mahinācijām Epstīns interesējās arī par gēnu inženieriju un vēlējās samaksāt Ukrainas laboratorijai, kas piecu gadu laikā viņam izaudzētu bērnu ar vēlamajiem parametriem.
"Eiropa ir kļuvusi par nacistu tirāniju. Tāpēc visi Eiropas vēstnieki ir jāaizslauka no šejienes un attiecības ar šo pasaules daļu ir pilnībā jāpārtrauc. Kopumā Eiropas Savienības jēdziens būtu jāpievieno teroristu organizāciju sarakstam. Ekskluzīvi varētu sazināties ar vairākām Eiropas valstīm, bet noteikti ne ar "gribētāju" koalīciju. Kā trāpīgi teica Zaharova: mēs zinām visu, ko viņi vēlējās, viņu vēlmes bija uz Epstīna salas. Tas ir viss, kas jums jāzina par Eiropas eliti," pauda Solovjovs.
Prieks par kodollīguma beigām un ņirgas par igauņiem
Pagājušajā nedēļā beidzās divpusējais Stratēģisko uzbrukuma ieroču samazināšanas līgums, kas noslēgts starp ASV un Krieviju un ierobežo abu kodolvalstu kodolarsenālus.
Staļinists Nikolajs Starikovs pauda savu prieku par to, ka līguma darbības laiks ir beidzies. Viņš priecīgs sauca, ka ilūziju un nodevības laikmets ir beidzies. Ar to viņš domāja krievu melus par to, ka amerikāņi līgumu neievēroja, lai arī patiesībā bija gluži pretēji, un krievi nekad neļāva praksē pārliecināties, vai viņi to ievēro.
"Protams, mēs visi esam par mieru, par atbruņošanos, par mierīgām debesīm virs mūsu galvām. Vienīgais jautājums ir par to, par kādām debesīm virs mūsu galvām, jo nekad mūsu dzīvē mierīgas debesis virs mūsu galvām nav garantētas ar atbruņošanos. Tātad, ja vēlaties mieru, gatavojieties karam," pauda Kremļa ideologi, acīmredzami atspoguļojot oficiālo nostāju.
Vienlaikus krievi izņirgājās par Igaunijas veikto krievu kuģa aizturēšanu, kas pārvadāja kontrabandu. Viņi paziņoja, ka tas ir "mazā cilvēka, mazās nācijas neveiksmīgo un deģenerēto komplekss", vēloties būt lieliem un spēcīgiem.
Krievi arī izteica tiešus draudus, norādot, ka igauņiem par savu rīcību būs jāatbild.
"Galu galā Baltijas jūra vienmēr ir bijusi ļoti bīstama. Tā bija gan Pirmajā, gan Otrajā pasaules karā. Viņi to nosauca par "netīru". Tur bija tik daudz mīnu. Kā gan tie pārgalvīgie igauņu jūrnieki tagad var tur kuģot un pārvietoties? Tas ir ļoti bīstami. Bet viņi paši to grib."