Spriedze Korejas pussalā: Ziemeļkoreja palaidusi vairākas raķetes
Ziemeļkoreja otrdien Dzeltenajā jūrā raidīja vairākas raķetes, tostarp ballistisko raķeti, paziņoja Dienvidkorejas bruņotie spēki.
Phenjana pēdējās nedēļās ir veikusi virkni raķešu izmēģinājumu, un analītiķi ir norādījuši, ka diplomātiski izolētā valsts, iespējams, cenšas nostiprināt savu kodolvalsts statusu.
Ziemeļkoreja arī vairākkārt ir izvairījusies no Dienvidkorejas valdības centieniem uzlabot attiecības, vairākkārt nosaucot Seulu par savu galveno pretinieku.
Dienvidkorejas Apvienotā štābu priekšnieku komiteja otrdien paziņoja, ka tā ir konstatējusi, ka no Ziemeļkorejas pilsētas Čondžu Dzeltenajā jūrā tika izšautas vairākas raķetes, tostarp tuva darbības rādiusa ballistiskā raķete.
Dzeltenā jūra atdala Korejas pussalu no Ķīnas.
Raķetes nolidoja aptuveni 80 kilometru, paziņoja Seulas bruņotie spēki, piebilstot, ka analizē to specifikācijas un lidojuma diapazonu un ir "pastiprinājuši uzraudzību un modrību, gatavojoties iespējamiem papildu palaišanas gadījumiem".
Dienvidkoreja, tās galvenā drošības partnere ASV un Japāna "uztur pilnīgas gatavības stāvokli" un cieši apmainās ar izlūkdatiem, paziņoja armija.