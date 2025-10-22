Aiz propagandas priekškara: nacistiskā Latvija un cerīgā Budapešta
Aizvadītās nedēļas lielākais zaudētājs ir Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un Eiropas "kara partija", to svētdienas, 19. oktobra, vakarā priecīgi skandēja visi krievu propagandisti.
Līksmībai ir divi galvenie iemesli - ASV prezidenta Donalda Trampa atteikums nodot Ukrainai tālās darbības rādiusa raķetes "Tomahawk" un Trampa un Krievijas diktatora Putina tikšanās vietas izvēle - Budapešta.
Jāatgādina, ka Ungārijas premjers Viktors Orbāns ir ne tikai Trampa domubiedrs, bet arī visnotaļ prokrieviski noskaņots, viņš tostarp centies bloķēt vairākas Eiropas Savienības (ES) iniciatīvas saistībā ar sankciju noteikšanu Krievijai. Orbāns arī atteicies no ES kopējās virzības, kas paredz vairs neiegādāties dabasgāzi no Krievijas. Līdz ar to, kā raksta "The Telegraph", Trampa piedāvājums Putinam tikties Budapeštā ir "pļauka visai ES".
Vērts pieminēt arī pirmdienas ziņu Rietumu medijos, par kuru gan krievu propagandisti vēl nav paspējuši reflektēt. Proti, kā vēsta, piemēram, ziņu aģentūra "Reuters" un laikraksts "The Guardian", Tramps ir ierosinājis, ka labākais veids, kā izbeigt karu Ukrainā, būtu "sagriezt" šīs valsts Donbasa reģionu tā, lai lielākā daļa paliktu Krievijas kontrolē. Uz "Reuters" žurnālista jautājumu, vai Ukrainai viss Donbass jāatdod Krievijai, Tramps atbildēja noliedzoši. "Lai tas tiek sadalīts tā, kā tas ir. Tas ir sadalīts tieši tagad. Es domāju, ka 78% zemes jau ir ieņēmusi Krievija," skaidroja ASV prezidents.
Kremlis ir uzstājis, ka Ukrainai ir jāatdod viss Donbass, ieskaitot tās teritorijas, kuras krievi nekontrolē. Ukraina līdz šim ir kategoriski noraidījusi Donbasa atdošanu.
Uz šo aktualitāti jau ir reaģējis Polijas premjerministrs Donalds Tusks, sociālajā tīklā X rakstot, ka "nevienam no mums nevajadzētu izdarīt spiedienu uz Zelenski, kad runa ir par teritoriālu piekāpšanos. Mums visiem vajadzētu izdarīt spiedienu uz Krieviju, lai tā apturētu agresiju. Samierināšanas centieni nekad nav bijis ceļš uz taisnīgu un ilgstošu mieru".
Savukārt zviedru ekonomists un bijušais Atlantijas padomes vecākais līdzstrādnieks Anderss Aslunds saka skaidri: "Eiropai, Apvienotajai Karalistei, Kanādai, Japānai un Ukrainai ir jāizslēdz Tramps no jebkādām turpmākām sarunām par Ukrainu, jo Tramps pārstāv Putinu, nevis Rietumus."
"Tomahawk" un Budapešta
Krievi jau piektdien, 17. oktobrī, vēl pirms Trampa tikšanās ar Zelenski paziņoja, ka pēc ASV prezidenta un Putina telefonsarunas ir skaidrs, ka nekāda "Tomahawk" nodošana Ukrainai nenotiks.
Gan Kremļa diktators, gan Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs visu aizvadīto nedēļu uzsvēra, ka "Tomahawk" vispār neietekmēs Ukrainas kara gaitu, bet kaitējums Krievijas un ASV attiecībām būšot milzīgs, un Maskavas atbilde būšot ļoti pārliecinoša un Vašingtonai sāpīga.
Lavrovs, izdarot spiedienu, norādīja, ka "Tomahawk" nodošanas gadījumā Vašingtona būšot tieši iesaistījusies karā. Jo palaist un notēmēt spārnotās raķetes protot tikai amerikāņi. Vienlaikus ministrs apgalvoja, ka Ankoridžas [pilsēta Aļaskā, kur notika Trampa un Putina pirmā tikšanās] gars nav sevi izsmēlis, bet Tramps atrodas kara kurinātāju ietekmē, kas grib viņu "novest no īstenā ceļa".
Diemžēl Trampa atteikums Zelenskim un vēlākais spiediens atteikties no Donbasa ir vērtējams kā spožs Kremļa diplomātijas panākums.
Līdztekus krievi izsmēja Zelenska vizīti ASV, paziņojot, ka viņš uz turieni devās "cerību spārnots, bet atgriezās pilnībā sakauts". Propagandisti ironizēja, ka Tramps Zelenskim atvēlēja ļoti maz laika jo 17. oktobra vakarā vēlējās doties uz savu vasarnīcu spēlēt golfu un golfa somas kravāšana Trampam esot daudz svarīgāka par Zelenski.
Krievi arī ļoti priecājas par Budapeštas izvēli Trampa un Putina tikšanās reizei, jo tas, zinot Orbāna nostāju, ir pazemojums Eiropai. Kā paziņoja raidījuma "60 minūtes" vadītājs Jevgeņijs Popovs, izcili ir tas, ka uz Budapeštu "nevilksies" eiropiešu "kara kurinātāji", jo esot grūti iedomāties, ka Urzula fon der Leiena dotos pie Orbāna.
Propagandisti pieļāva iespēju, ka Tramps "aizvilks uz Budapeštu arī Zelenski", taču tas varot būt tikai tāpēc, lai ukrainis parakstītu kapitulāciju.
Uz Krievijas politiku fokusētās domnīcas "R.Politik" analītiķis Balāžs Jarabiks norāda, ka Trampam, Putinam un Orbānam Budapešta ir ļoti izdevīga. Tramps atbalsta savu tuvāko Eiropas sabiedroto, Orbāns rīko ilgi gaidīto miera samitu, bet Putins simboliski atgriežas ES pēc 3,5 kara gadiem.
Savukārt Kijivai un Briselei, kā uzskata Jarabiks, aina ir drūmāka. Ukraina zina, ka "Tomahawk" neieradīsies, un ES ir beigusies nauda. Iesaldētie Krievijas aktīvi tagad ir vienīgā iespēja noturēt Ukrainu virs ūdens. ASV militārā palīdzība nākamos gadus joprojām ir neaizstājama.
"Zelenskis ir pakļauts milzīgam spiedienam. Krievijai ir militāras priekšrocības; Ukraina saskaras ar pieaugošu budžeta deficītu, sarūkošiem popularitātes reitingiem (Zalužnijs un Budanovs aptaujās ir vadībā), pieaugošu iekšējo nedrošību. Budapešta 2.0 netiks labi uzņemta pašu mājās," vēsta Jarabiks.
Pēdējais ir attiecināms uz Ukrainas sabiedrības noskaņojumu, kas diezin vai akceptētu to, ja Zelenskis piekristu krieviem atdot okupētās Donbasa teritorijas.
Pēc Jarabika domām, īstais jautājums ir par to, vai Budapešta kļūs par vēl vienu Aļasku? Proti, par klusu ASV un Krievijas savstarpēju sapratni un pirmsvēlēšanu posmu Orbānam, vai arī tā faktiski tuvinās kara beigas. Jebkurā gadījumā ceļš ved tuvāk kara beigām, tikai ne saskaņā ar ES noteikumiem.
Briti, Ziemeļkoreja un Odesa
Aizvadītajā nedēļā propagandisti pieminēja Krievijas Federālā drošības dienesta (FSB) vadītāja Aleksandra Bortņikova paziņojumu, kurā FSB apsūdzēja Lielbritāniju par to, ka tā šovasar palīdzējusi Ukrainai koordinēt plaša mēroga bezpilota lidaparātu uzbrukumu Krievijas militārajiem lidlaukiem.
Bortņikovs apgalvoja, ka "tieša britu izlūkdienesta uzraudzība" palīdzēja Kijivai veikt operāciju "Zirnekļu tīkls" - koordinētu bezpilota lidaparātu uzbrukumu jūnijā, kas bija vērsts pret piecām Krievijas gaisa spēku bāzēm tūkstošiem kilometru attālumā vienai no otras. Viņš apgalvoja, ka operāciju, kas notika pirms Krievijas un Ukrainas miera sarunām Stambulā, vadīja Lielbritānija.
FSB vadītājs arī vainoja Lielbritānijas Speciālo gaisa spēku dienestu un izlūkdienestu MI6 par pagājušā mēneša nāvējošā Ukrainas bezpilota lidaparāta trieciena plānošanu Kaspijas cauruļvada konsorcijam un Krievijas un Kazahstānas naftas projektam. Viņš brīdināja, ka Lielbritānijas un Ukrainas izlūkdienesti plāno uzbrukumu arī "TurkStream",vienīgajam maršrutam, kas piegādā Krievijas gāzi Eiropas tirgiem.
"Tieši briti, izmantojot provokācijas un dezinformāciju, organizē Briseles stratēģiju, lai izjauktu izlīgumu Ukrainā," uzsvēra Bortņikovs.
Šo FSB paziņojumu kāri metās apspēlēt staļinists Nikolajs Starikovs, nododoties pseidovēsturiskiem ekskursiem, apgalvojot, ka visos Krievijas karos ir bijušas manāmas britu pēdas, jo viņi vienmēr ir ienīduši un gribējuši iznīcināt Krieviju. Lai savus apgalvojumus vēl vairāk nostiprinātu, Starikovs atsaucās uz to, ka Lielbritānija un briti vienmēr esot patikuši Hitleram, noklusējot, ka briti bija viens no sīvākajiem nacistiskās Vācijas pretiniekiem un ārkārtīgi nozīmīgs PSRS sabiedrotais Otrā pasaules kara laikā.
Savukārt par Ziemeļkorejas slavināšanu parūpējās Krievijas domes deputāte Marina Kima, kas klāstīja, cik Ziemeļkorejā visa nācija ir lieliski saliedēta valsts aizsardzībai. Kima uzsvēra, ka, kad Kima Irsena laukumā apskatei tika izrādīta jauna, vēl neizmēģināta starpkontinentālā ballistiskā raķete "Hwasong-20", miljons cilvēku pūlis tai uzgavilējis.
Propagandisti, protams, pieminēja arī "notikumus Odesā". Proti, runa ir par Zelenska lēmumu atņemt Ukrainas pilsonību Odesas mēram Henadijam Truhanovam, jo viņam it kā esot Krievijas pase un tagad varot draudēt izraidīšana no valsts. Odesā notika publisks mītiņš, kurā cilvēki pauda prieku par pilsonības atcelšanu Truhanovam.
Kremļa ideologi zvēroja dusmās par notikušo un paziņoja, ka "Rietumukraina vienmēr ir parazitējusi uz Dienvidaustrumu rēķina". "Agri vai vēlu, bet mēs ieiesim Odesā. Pašlaik tas ir konclēģeris. Kauja par Odesu būs šausmīga, bet rezultāts būs mums par labu," klaigāja propagandisti. Vladimirs Solovjovs paziņoja, ka Odesu ir jāaplenc uz tik ilgu laiku, kamēr tā padosies. Kamēr Odesa būs ukraiņu kontrolē, Krima būs apdraudēta, pauda propagandisti.
Taisnības labad jāpiebilst, ka situācija ar Truhanovu ir neskaidra un neviennozīmīga. Ukraiņu pētnieciskais žurnālists Jurijs Nikolovs, kurš pirmais Ukrainā izgaismoja milzīgo sadārdzinājumu Ukrainas armijas pārtikas iepirkumā, uzskata, ka Truhanovam inkriminētā Krievijas pase nav īsta, bet šobrīd notiek "centrālās mafijas" cīņa pret vietējo pārvaldi.
Viņš uzskata, ka šī cīņa agrāk vai vēlāk noslēgsies ar apkaunojumu Ukrainas amatpersonām, kas uzķērušās uz šīs provokācijas. Vērts piebilst, ka arī pētnieciskais žurnālists Hristo Grozevs, kuru Krievija izsludinājusi meklēšanā, vēstīja, ka Ukrainas Drošības dienesta publiskotais pierādījums Truhanova krievu pasei ir "uzskatāmi viltots".
Latvijas "genocīds" pret krieviem
Aizvadītajā nedēļā vairākas dienas pēc kārtas gan Krievijas televīzijas kanālu ziņās, gan propagandistu raidījumos bija vērojami sižeti par "fašistisko" Latviju, kas no valsts izraida vairāk nekā 800 Krievijas pilsoņu, no kuriem vairums ir pensionāri.
Krievi žēlabaini klāstīja, ka visi šie cilvēki gandrīz visu mūžu ir dzīvojuši Latvijā un tagad mūža nogalē tiek no tās izraidīti, jo nav nokārtojuši valodas un lojalitātes pārbaudes. Jāpiebilst, ka krievi akcentu, protams, lika nevis uz nenokārtotām valodas, bet lojalitātes pārbaudēm. Viņi nepatiesi apgalvoja, ka cilvēku no valsts var izraidīt tikai par to, ja viņš uz jautājumu, vai atbalsta padomju pieminekļu demontāžu, atbild noliedzoši.
Protams, ka propagandisti aizgāja pārspīlējumos, apgalvojot, ka krievu valoda Latvijā ir aizliegta. Odiozais Andrejs Mamikins apgalvoja, ka ar šādu soli Latvija parāda savu "nacistisko" būtību, ka "slimo pensionāru" izraidīšanas vienīgais mērķis ir paņirgāties par cilvēkiem un demonstrēt savu varu.
Absolūti demagoģiski izskanēja runas par to, ka šie izraidīšanai nolemtie pensionāri izmitināti nelegālo imigrantu aizturēšanas centrā Daugavpilī, kas, cik zīmīgi, atrodas pavisam netālu no Salaspils. Līdz ar to šodienas Daugavpils esot pārvērtusies par Otrā pasaules kara laika Salaspili.
"Skaistā padomju pilsēta Rīga ir pārvērtusies par nožēlojamu, netīru, nekoptu caurumu. Tur nav ko darīt. Eiropiešiem vajadzētu ieteikt apmeklēt Daugavpili. Tur joprojām ir redzamas padomju mantojuma pēdas - milzīgi betona lidlauki, padomju rūpnīcu paliekas, rūpniecība, ko mēs kaut kādā veidā atstājām šiem blēžiem un mankurtiem. To visu mums vajadzēja paņemt sev līdzi," pauda propagandists Popovs.