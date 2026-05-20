Kāpēc nav jāveic evakuācija? Skaidro, ko darīt, ja telefonā atnāk brīdinājums par gaisa apdraudējumu
Gaisa apdraudējuma gadījumā nav automātiski jāveic iedzīvotāju, apmeklētāju vai skolēnu evakuācija no sabiedriskām ēkām, atzina Krīzes vadības centrā (KVC).
Šādā situācijā galvenais ir nevis doties ārā, bet gan pēc iespējas ātri atrast drošāku vietu ēkā. Tāpat jāievēro divu sienu princips - proti, jāatrodas vietā, kur starp cilvēku no ēkas ārpuses atdala vismaz divas sienas.
Tāpat jāaizver logi un durvis, jāattālinās no logiem, stiklotām virsmām un ārsienām, un jāseko atbildīgo dienestu norādījumiem, norādīja KVC.
"Rīcība gaisa apdraudējuma gadījumā atšķiras no ēkas evakuācijas trauksmes. Nav jāatstāj ēka, ja vien par to nav atsevišķu atbildīgo dienestu norādījumu vai pašā ēkā nav radies tiešs apdraudējums, piemēram, ugunsgrēks, ēkas bojājumi, sprādziena risks vai citi apstākļi, kuru dēļ uzturēšanās ēkā vairs nav droša," uzsvēra centrā.
Kritiskās infrastruktūras objekti un pamatpakalpojumu sniedzēji arī gaisa apdraudējuma gadījumā turpina darbu, ievērojot piesardzību un pielāgojot rīcību konkrētajai situācijai, uzsver KVC.
Vienlaikus patlaban tiek izstrādātas vadlīnijas rīcībai gaisa apdraudējuma gadījumā.
Tās plānots publicēt tuvākajā laikā, un tās var tikt aktualizētas, mainoties riskiem vai parādoties papildu informācijai.
Jau ziņots, ka otrdien un trešdien vairākos Latvijas novados Latgalē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu. Otrdien šādi brīdinājumi tika saņemti arī virknē Vidzemes pašvaldību.