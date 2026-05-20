Daugavpilī top jauna festivālu kultūra: “Seagull Festival” organizators atklāj plānus
Pirmajā augustā Daugavpilī, stadionā “Lokomotīve”, notiks viens no vasaras skaļākajiem un ambiciozākajiem pasākumiem – “Seagull Festival”. Pasākuma organizators Ēriks Kokins atklāj, kā radās festivāla ideja un kāpēc Daugavpilī vēlas veidot jaunu festivālu kultūru.
Kāda ir jūsu personīgā festivālu pieredze? Kas citos festivālos jūs piesaistīja un ko vēlaties redzēt arī Daugavpilī?
- Jā, festivālu atmosfēra man vienmēr bijusi tuva. Esmu apmeklējis gan lielus pasākumus, piemēram, “Summer Sound” Liepājā un “Positivus”, gan arī mazākus festivālus dažādās Latvijas vietās. Katram no tiem ir sava īpašā atmosfēra un enerģija. Ārzemju festivālos pagaidām vēl neesmu bijis, taču noteikti vēlos šo pieredzi iegūt arī ārpus Latvijas.
Man vienmēr imponējis “Summer Sound” mērogs un atmosfēra – jūras krasts, tūkstošiem cilvēku, tūristi, dzīva enerģija... Šādi pasākumi dod ne tikai emocionālo piepildījumu apmeklētājiem, bet arī pienesumu visai pilsētai un uzņēmējiem.
Es esmu īsts Daugavpils patriots – šeit dzīvoju un savu nākotni saistu tieši ar šo pilsētu. Jau vairākus gadus Lielā Stropu ezera krastā attīstām kempingu “Chill & Grill”, kur regulāri rīkojam nelielus pasākumus un festivālus. Tieši tur pamazām izauga pārliecība, ka Daugavpils ir gatava lielam mūsdienīgam festivālam.
Man svarīgs ir mērogs un sajūta, ka uz Daugavpili brauc pasaules līmeņa mākslinieki. Gribētos, lai nākotnē tas izaug par īstu vairāku dienu festivālu ar mūziku, ģimenēm, atpūtu dabā un īpašu atmosfēru, kur cilvēki ierodas ne tikai uz koncertu, bet uz veselu piedzīvojumu.
Man ļoti patīk lokācijas pie ūdens, jo tas rada pavisam citu noskaņu. Ideāls festivāls manā izpratnē ir tāds, kur cilvēks nopērk biļeti, apmetas teltī vai mājiņā, aizmirst par ikdienu un vienkārši izbauda mūziku, vasaru un kopējo atmosfēru.
Šovasar ceram festivālā pulcēt aptuveni piecus līdz septiņus tūkstošus apmeklētāju. Ja izdosies sasniegt šo mērķi, tas būs spēcīgs signāls, ka Daugavpilī festivālu kultūrai ir liels potenciāls. Tad jau nākamais solis būtu vēl ambiciozāks – paplašināt festivālu un meklēt jaunas lokācijas dabā, piemēram, Ruģeļu ūdenskrātuves apkārtnē. Šī vieta varētu kļūt par festivāla pilsētiņu, vieta, kas uz dažām dienām pilnībā piepildās ar mūziku, gaismām, cilvēkiem un īpašu atmosfēru.
Stadionā “Lokomotīve” koncerti notikuši arī iepriekš, taču šoreiz pirmo reizi tiek veidots tieši festivāls. Ar ko “Seagull Festival” atšķirsies no ierasta koncerta un kā plānojat pārsteigt skeptiski noskaņotos daugavpiliešus un pilsētas viesus?
Lai arī “Seagull Festival” pagaidām vēl ir savā attīstības sākumā, tas noteikti nav vienkārši koncerts. Festivāla būtība ir atmosfērā, ilgumā un kopējā pieredzē. Parasts koncerts ilgst dažas stundas, savukārt pie mums viss sāksies 1. augustā plkst. 18.00 un turpināsies līdz pat 2. augusta plkst. 3.00.
Festivāla teritorijā būs ne tikai mūzika un daudzi mākslinieki, bet arī aprīkotas chill out zonas, foto vietas, bāri un vismaz desmit dažādas ēdināšanas zonas ar pārdomātu un daudzveidīgu piedāvājumu. Mums ir svarīgi, lai cilvēki šeit ne tikai klausītos koncertu, bet patiešām pavadītu pilnvērtīgu vasaras vakaru īpašā atmosfērā.
Tieši šobrīd tiek rūpīgi veidots ēdināšanas piedāvājums, lai nesanāk tā, ka visās vietās piedāvā tikai kāpostus, desiņas un cūkas ausis. Galvenais uzsvars ir uz daudzveidību un kvalitatīvu festivāla pieredzi kopumā.
Festivāls nav tikai skatuve un koncerts, tā ir vide, kur cilvēki var pavadīt visu vakaru, baudot mūziku, atmosfēru, ēdienu un atpūtu dažādās zonās.
Festivāla skatuve tiek veidota kā pilnvērtīga šova modulis ar strūklakām, salūtu, uguns elementiem un deju programmām, nevis vienkārši standarta koncertu skatuvi. Šobrīd vēl aktīvi notiek viss projektēšanas un izstrādes process, lai radītu pēc iespējas iespaidīgāku vizuālo atmosfēru.
Plānots izgaismot arī visu stadionu, un, ņemot vērā, ka augusta vakari jau kļūst tumšāki, festivāla videi vajadzētu izskatīties īpaši efektīgi tieši nakts stundās.
Vēl viens patīkams bonuss festivāla apmeklētājiem – iegādājoties biļeti uz “Seagull Festival”, nākamo dienu, 2. augustu, bez papildu maksas būs iespējams pavadīt kempingā “Chill & Grill”. Tur viesus gaidīs ūdens atrakcijas, dīdžeju programma un nepiespiesta vasaras atpūtas atmosfēra. Turklāt līdzi varēs ņemt arī bērnus, jo ieeja pašā festivālā paredzēta no 14 gadu vecuma.
Mēs ļoti ceram, ka šis būs tikai sākums. Ja festivāls izdosies, tas dos iespēju turpināt attīstīt festivālu kultūru Daugavpilī un pakāpeniski padarīt šādus notikumus par neatņemamu pilsētas vasaras dzīves daļu.
Kā radās izvēle par labu festivāla galvenajiem māksliniekiem? Kāpēc tieši John Newman un Willy William?
Viņi ir pasaules līmeņa mākslinieki, un tas jau pats par sevi ir būtisks arguments. Šādu izpildītāju piesaiste nav vienkāršs process — daudziem koncertu grafiki tiek plānoti vairākus gadus uz priekšu, tāpēc svarīgi, lai mākslinieku iespējas sakristu ar festivāla datumiem un mūsu iecerēm. Šoreiz viss veiksmīgi salikās kopā ar John Newman un Willy William.
Turklāt par John Newman jau iepriekš biju dzirdējis ļoti labas atsauksmes — mani paziņas savulaik organizēja viņa uzstāšanos Rīgā futbola sezonas noslēguma pasākumā, un publika bija sajūsmā.
Svarīgi arī atcerēties, ka festivāla programma neaprobežosies tikai ar galvenajām zvaigznēm. “Seagull Festival” piedalīsies arī dīdžeji no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, veidojot patiesi Baltijas mēroga muzikālo atmosfēru.
Festivāla nosaukums “Seagull” jeb “kaija”. Kā radās šī ideja un kāpēc izvēlējāties tieši šādu nosaukumu?
Festivāla nosaukumu izdomājām kopā ar komandu. Daugavpiliešiem kaija jau sen ir zināms un atpazīstams simbols, tā redzama pie pilsētas iebraukšanas, turklāt arī pašā pilsētā šo putnu netrūkst. Tāpēc gribējās nosaukumu, kas organiski sasaucas ar Daugavpili un vienlaikus skan mūsdienīgi un starptautiski.
Angļu valodā “Seagull” ieguva pavisam citu noskaņu – tas skan enerģiskāk, spilgtāk un festivālīgāk. Tas ir svarīgi arī tādēļ, ka gaidām viesus ne tikai no Latvijas, bet arī no Lietuvas, Igaunijas un ārzemēs dzīvojošos latviešus, kuri vasarā atgriežas mājās.
Starp citu, atrast piemērotu datumu nemaz nebija tik vienkārši. Vasarā Daugavpilī notiek daudz lielu pasākumu, un negribējās, lai vairāki nozīmīgi notikumi konkurētu savā starpā. Arī viesnīcas šajā laikā jau ir ļoti piepildītas. Tādēļ izvēle apstājās pie 1. augusta – datumā, kad citviet Latvijā notiks lieli festivāli, bet Latgalē centrālais notikums būs tieši “Seagull Festival”. Ne visi taču dosies uz “Summer Sound”, daudziem tuvāk būs Daugavpils.
Gatavošanās festivālam šobrīd rit pilnā sparā. Kas šajā procesā sagādā vislielākos izaicinājumus?
Vislielākie izaicinājumi parasti slēpjas tieši detaļās. Par skatuvi, programmu un māksliniekiem esmu pārliecināts, taču vissvarīgākais ir nepalaist garām sīkumus, jo tieši tie bieži vien veido kopējo festivāla pieredzi apmeklētājiem.
Un kas šajā procesā savukārt dod visvairāk enerģijas un motivācijas turpināt?
Komanda. Tieši cilvēki apkārt dod visvairāk enerģijas un pārliecības, ka viss izdosies. Šobrīd visi strādā ar lielu atdevi, un ir sajūta, ka mēs kopā veidojam kaut ko patiešām nozīmīgu Daugavpilij.
Trijos vārdos: “Seagull Festival” - tas ir…
Emocijas, enerģija un perspektīva.
Festivāla sociālie tīkli: