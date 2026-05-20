Aculiecinieks stāsta par drona iznīcināšanu Igaunijas debesīs: "Baisa sajūta!"
Igaunijas Umbusi ciema iedzīvotājs spēlējās pagalmā ar bērnu, kad pēkšņi otrdien kļuva par aculiecinieku drona notriekšanai, un dalījies savos iespaidos par piedzīvoto.
Jegevas apriņķa Peltsamā pagasta iedzīvotājs Marko dzīvo apmēram četrus kilometrus no drona notriekšanas vietas. Viņš pastāstīja, ka iznīcinātāji vispirms pārlidoja virs viņu mājas, apmeta loku un izšāva raķeti, vēsta “delfi.ee”. “Atskanēja diezgan skaļš sprādziens, radot biedējošu sajūtu,” sacīja vīrietis.
Precīzu drona formu viņš neesot saskatījis, taču redzēja, kā tas spīd debesīs. Drāma debesīs notika dažas minūtes pēc tam, kad viņš bija saņēmis Igaunijas Aizsardzības spēku brīdinājumu par bīstamu situāciju. “Negaidīju, ka kaut kas tāds notiks gandrīz tieši virs galvas,” viņš atzina. “Taču labi, ka tas nenotika tieši virs mājas.”
“Bija bail, bet arī interesanti,” viņš piebilda. “Mēs atradāmies pie ēkām, lai nepieciešamības gadījumā varētu patverties.”
Viņš sacīja, ka negrasās, ziņkāres dzīts, iet uz drona nokrišanas vietu — labāk, lai Aizsardzības spēki dara savu darbu.
"Delfi.ee" vēsta, ka dronu likvidējuši Lietuvā izvietotie Rumānijas iznīcinātāji F-16.
Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs paziņoja, ka tas, visticamāk, bija Ukrainas drons, kas bija palaists uz mērķi Krievijā. Viņš piebilda, ka informācija par dronu saņemta no Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) un ka Igaunijas radari ir fiksējuši dronu, kas pārvietojies Igaunijas dienvidu virzienā.
Krievijas ziemeļrietumu reģionam otrdien uzbruka Ukrainas droni, un tādēļ tika pārtraukta satiksme Pleskavas un Sanktpēterburgas Pulkovas lidostās.
Jau ziņots, ka Latvijas NBS otrdienas pusdienlaikā ziņoja par vienu Latvijā ielidojušu dronu. Otrdien īsi pirms pusdienlaika Austrumu pierobežā atkal tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, liecina informācija vietnē "112.lv". Sākotnēji paziņots par apdraudējumu Krāslavas un Ludzas novados. Vēlāk šūnapraides ziņojums tika izsūtīts arī Preiļu un Rēzeknes novadu, kā arī Rēzeknes iedzīvotājiem. Savukārt neilgi pēc plkst. 12.30 brīdinājums par iespējamo apdraudējumu tika izplatīts Madonas novadā. Ap plkst. 13 brīdinājums paplašināts līdz Cēsu, Smiltenes un Gulbenes novadiem.