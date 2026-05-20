"Eiropa reaģēs vienoti un spēcīgi!" Leiena brīdina Krieviju par draudiem Baltijas valstīm
Krievijas draudi Baltijas valstīm ir nepieņemami, un Eiropa uz tiem reaģēs vienoti un spēcīgi, trešdien paziņojusi Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena.
"Krievijas publiskie draudi Baltijas valstīm ir pilnīgi nepieņemami," Leiena ierakstījusi platformā "X". "Lai nerodas šaubas. Draudi vienai dalībvalstij ir draudi visai mūsu Savienībai," uzsvērusi EK priekšsēdētāja. Viņa norādījusi, ka "Krievija un Baltkrievija ir tieši atbildīgas par droniem, kas apdraud cilvēku dzīvības un drošību mūsu austrumu flangā".
"Eiropa reaģēs vienoti un spēcīgi. Mēs turpināsim stiprināt mūsu austrumu flanga drošību ar spēcīgu kolektīvo aizsardzību un gatavību visos līmeņos," piebildusi Leiena.
Jau ziņots, ka pēdējā laikā Baltijas valstu gaisa telpā ielido droni, kas bieži vien ir Ukrainas droni, kuri raidīti uz mērķiem Krievijā, bet kuru kursu ar elektroniskās karadarbības līdzekļiem mainījusi Krievija, pavēršot tos uz Baltijas valstīm.
Savukārt Krievijas Ārējās izlūkošanas dienests (SVR) šonedēļ izplatīja melīgus apgalvojumus, ka Ukraina gatavojot triecienus Krievijas aizmugures reģioniem no Baltijas valstu teritorijas un ka uz Latviju jau esot nosūtīti ukraiņu karavīri.