Aizdomās par valsts naudas izšķērdēšanu izglītības ministre vēršas policijā un prokuratūrā
Aizdomās par iespējamu publiskas personas mantas izšķērdēšanu izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde ir vērsusies Latvijas Republikas prokuratūrā un Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē (ENAP), lūdzot izvērtēt programmas "JAMA" iegādes procesu, informēja Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM).
Kā norāda IZM Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrības līdzdalības nodaļā, šāds lēmums pieņemts pēc iepriekš veiktas dienesta pārbaudes. Tās mērķis bija detalizēti noskaidrot faktus un izvērtēt ministrijas darbinieku rīcību, kā arī pieņemtos lēmumus saistībā ar programmas "JAMA" iegādi iestādes vajadzībām. Pārbaudes komisijas ziņojumā atklāti apstākļi, kas neapšaubāmi prasa papildu tiesisku izvērtējumu no tiesībsargājošo iestāžu puses.
Ministre uzsver, ka nav pieļaujama negodprātīga vai nolaidīga attieksme pret Eiropas Savienības fondu un valsts budžeta līdzekļu izlietošanu.
Aģentūra LETA iepriekš vēstīja, ka dienesta pārbaudē nav apstiprinājusies publiski izskanējusī informācija par, iespējams, nesamērīgi dārgiem informācijas tehnoloģiju (IT) iepirkumiem skolām.