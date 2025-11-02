“Nevajadzīgais” varonis, ķīnieši dižojas ar raķetēm un pasaules čempione zog - aizejošā nedēļa sportā
Aizejošā nedēļa Latvijas un pasaules sportā, kā jau ierasts, bija pilna dažādu spraigu, traģisku, emocionālu un mazliet komisku atgadījumu - ja visam nesanāca izsekot līdzi, portāls Jauns.lv piedāvā atskatīties uz notikušo.
Latvijas mērogā sporta skaļākie notikumi bija jāmeklē "Skonto" stadionā, kurā Latvijas futbola kausa izcīņā jaunie Virslīgas čempioni "Riga FC" sacentās ar FK "Auda". Mačā visai negaidīti uzvarēja otrie, ļaujot nodrošināt dalību Eirokausos nākamajā sezonā. Pēc spēles īpaši emocionāls bija uzvaras vārtu guvējs Eduards Dašķevičs, kurš sezonu iesaka "Riga", bet, nespējot nodrošināt regulāru spēles laiku, vasaras pāreju laikā pārcēlās uz "Audu". Skandalozas ainas bija novērojamas Ķīnas "Grand Prix" sacensībās daiļslidošanā, kur mājinieku pāris pēc slidojuma nekautrējās rādīt ballistiskās raķetes skata rotaļlietu, savukārt Francijas biatlona zvaigzne Žilija Simona garnadzes tieksmes dēļ varētu palikt bez olimpiskajām spēlēm.
