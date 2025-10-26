41 gada vecumā mūžībā devusies amerikāņu futbola zvaigzne - Niks Mangolds
Bijušais amerikāņu futbola komandas Ņujorkas "Jets" centra pozīcijas spēlētājs Niks Mangolds (1984-2025) devās mūžībā nieru slimības izraisītu komplikāciju dēļ.
Mangolds, kurš visu savu 11 sezonu garo NFL karjeru aizvadīja "Jets" sastāvā, devās mūžībā sestdienas vakarā. "Niks bija vairāk nekā leģendārs centra spēlētājs," teikts "Jets" komandas priekšsēdētāja Vudija Džonsona paziņojumā. "Viņš bija mūsu uzbrukuma līnijas sirds desmit gadu garumā un viņš bija mīlēts komandas biedrs, kurš iemiesoja veselu "Jets" futbola laikmetu."
Šī mēneša sākumā Mangolds publiski vērsās pēc palīdzības, meklējot nieru donoru. Viņš publiski atklāja, ka aizvadījis smagu vasaru un sācis dialīzes procedūras. Jau 2006. gadā viņam tika diagnosticēts ģenētisks defekts, kas izraisīja hronisku nieru slimību. "Es eju cauri dialīzei, kamēr meklējam nieru donoru," tolaik sacīja Mangolds. "Es vienmēr zināju, ka šī diena pienāks, bet allaž domāju, ka man būs atvēlēts vairāk laika."
Mangolds pievienojās "Jets" komandai 2006. gadā kā drafta 29. izvēle, un visu savu profesionālo karjeru aizvadīja vienā klubā. Viņš piedalījās septiņās "Pro Bowl" spēlēs un noslēdza karjeru 2016. gadā.