Izskan pamatīgas bažas par "Audi" komandas gatavību, atgriežoties F-1
Kā vēsta vācu mediji, “Audi” jaunais jaudas agregāts, ar ko autoražotājs nākamgad debitēs F-1 čempionātā, varētu būt ievērojami vājāks par konkurentu dzinējiem.
Sākotnējie stenda dati liecina par līdz pat 30 zirgspēku atpalicību no “Mercedes” hibrīda motora. Tā ir līdzīga starpība, kāda bija “Renault” jaudas agregātam turbo hibrīdu ēras sākumā 2014. gadā. Itāļu prese pat ziņo, ka atšķirība varētu pārsniegt 100 zirgspēkus, taču avoti komandā šādu skaitli uzskata par pārspīlētu. Tomēr šīs baumas ir metušas ēnu pār “Audi” ienākšanu F-1.
Komandas vadītājs Džonatans Vītlijs, kurš agrāk bija “Red Bull” sporta direktors, mierināja, ka bažām nav pamata. “Mēs pilnībā iekļaujamies grafikā,” viņš sacīja. “Pašlaik koncentrējamies uz izturību, pirms pirmo reizi gada beigās apvienosim dzinēju ar šasiju. Par veiktspēju runāt vēl ir pāragri.”
Tikmēr “Audi” izpilddirektors Gernots Dēlners apstiprinājis uzņēmuma nelokāmo apņemšanos startēt F-1, neskatoties uz pārstrukturēšanu māteskompānijā “Volkswagen”.
“Kad pievienojos “Audi”, sapratu, ka F-1 projekts bija tikai pusceļā,” viņš sacīja intervijā “La Gazzetta dello Sport”. “Mēs nolēmām sākt visu no jauna ar pareizu vadības komandu. Esmu pārliecināts, ka F-1 ir izcila iespēja – platforma, kas mums mācīs ātrumu, efektivitāti un komandas darbu.”