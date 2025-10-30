“Latviešu raķetes”! Liepājas teātra izrāde Milānas-Kortīnas olimpiskajās spēlēs stāstīs par Latvijas bobsleja vēsturi
Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) pirmo reizi Olimpisko spēļu vēsturē pārstāvēs Latviju arī Kultūras olimpiādē, uz Milānu vedot Liepājas teātra izrādi “Latviešu raķetes”. Ar šo soli Latvija apliecinās sevi ne tikai sporta arēnās, trasēs un stadionos, bet arī kultūras laukā - piedāvājot Olimpisko spēļu viesiem un Itālijas sabiedrībai ieskatu Latvijas radošajā un garīgajā spēkā.
Izrāde “Latviešu raķetes”, kas iekļauta Milānas-Kortīnas 2026. gada Ziemas olimpisko spēļu Kultūras olimpiādes programmā, stāsta par Latvijas bobsleja vēsturi un tās aizsākumiem 20. gadsimta 80. gados. Darbība daļēji saistīta ar Kortīnas bobsleja trasi, kur notiks arī gaidāmie olimpiskie starti - simboliski sasaistot Latvijas bobsleja mantojumu ar olimpiskās kustības šodienu.
Olimpiskās spēles vienmēr ir bijušas daudz vairāk nekā tikai sacensības - tās ir valstu pašapliecināšanās platforma, kurā katra nācija cenšas parādīt sevi vispilnīgākajā gaismā: gan sportiskajos startos, gan kultūras un radošās izpausmes veidā. LOK dalība Kultūras olimpiādē ir pirmais šāda mēroga solis, kas ļauj Latvijai sevi lielākajā sporta forumā prezentēt pasaules skatītājiem caur teātra un mākslas prizmu.
Izrāde “Latviešu raķetes” tiks izrādīta 7. februārī plkst. 18.00 Milānā, Teatro Lirico Giorgio Gaber, tikai dienu pēc Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijas. Tā balstīta patiesos notikumos - inženiera un kamaniņu sporta trenera Rolanda Upatnieka stāstā, kurš no idejas vien radīja pirmo PSRS izlasi bobslejā, komandu, kurā 95% sportistu bija latvieši. Upatnieka inženiera un menedžera talants aizsāka revolūciju bobsleja pasaulē, bet viņa radītās kamanas ieguva leģendāru nosaukumu - “Latviešu raķetes”.
Režisors Regnārs Vaivars veidojis darbu, balstoties intervijās ar 21 bobslejam tuvu stāvošu personu, radot emocionālu stāstu par drosmi, izgudrotāja garu un ticību idejai, kas pārvērta nelielas valsts sportistus par pasaules līmeņa meistariem.
Lai izrāde būtu pieejama arī starptautiskajai auditorijai un Olimpisko spēļu viesiem, tā tiks titrēta angļu valodā. Biļetes uz izrādi pieejamas “Biļešu paradīzē”.
“Mission Latvia” - Latvijas valsts tēla programma, kas veicina valsts klātbūtni globālajā kultūras telpā, kopā ar Liepājas valstspilsētas pašvaldību un Liepājas teātri atbalsta izrādes dalību Milānas Kortīnas Olimpisko spēļu Kultūras olimpiādē un tās prezentāciju Milānā.
Liepājas teātra un Latvijas Olimpiskās komitejas partnerība 2026. gada iesāksies ne tikai saistībā ar dalību Milānas - Kortīnas Olimpisko spēļu Kultūras olimpiādē, bet arī Rīgā gaidāmajās viesizrādēs “Latviešu raķetes”, kas 27. un 28. janvārī notiks Nacionālajā teātrī. Šī sadarbība sniedz iespēju ikvienam izrādes apmeklētājam kļūt par daļu no olimpiskās kustības atbalstītājiem - neliela daļa no katras biļetes ieņēmumiem tiks novirzīta Latvijas Olimpiskajai komitejai, veicinot Latvijas sporta attīstību un olimpisko vērtību stiprināšanu.
Milānas - Kortīnas 2026. gada Ziemas olimpiskajās spēlēs tiks pārstāvēti 16 sporta veidi - ātrslidošana, biatlons, bobslejs, daiļslidošana, distanču slēpošana, frīstaila slēpošana, hokejs, kalnu slēpošana, kamaniņu sports, kērlings, skeletons, slēpošanas alpīnisms (pirmo reizi iekļauts Olimpisko spēļu programmā), snovbords, šorttreks, tramplīnlēkšana un ziemeļu divcīņa. Sacensības notiks sešos klasteros - Milānā, Anterselvā, Kortīnā, Bormio, Livinjo un Predaco - Tezero. Spēles tiks atklātas Milānā 6. februārī un noslēgsies Veronā 22. februārī.
Šobrīd dalību 2026. gada Milānas-Kortīnas Ziemas Olimpiskajās spēlēs jau ir nodrošinājusi Latvijas vīriešu hokeja izlase, biatlona sieviešu un vīriešu komandas un daiļslidotāji izcīnījuši divas kvotas vīriešu konkurencē. Sportisti citās ziemas sporta disciplīnās turpina cīņu par vietām Olimpiskajās spēlēs līdz 2026. gada 18. janvārim.