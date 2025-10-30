NBA čempiones "Thunder" aizsargs Nikola Topičs ārstē vēzi, paziņo komanda
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempiones, Oklahomasitijas “Thunder” aizsargam Nikolam Topičam ir konstatēts sēklinieku vēzis, paziņojis kluba ģenerālmenedžeris Sems Presti.
Sam Presti announced today that Nikola Topic is dealing with testicular cancer.— Justin Martinez (@Justintohoops) October 30, 2025
His doctors are “extremely positive” about his long-term outlook. He has began chemotherapy, and there is no timetable for his return.
20 gadus vecajam serbam pašlaik veic ķīmijterapijas kursu un nav zināms, kad viņš atgriezīsies laukumā. Tomēr ārsti ir “ļoti pozitīvi” par sportista viņa ilgtermiņa prognozēm, norādīja Presti.
“Mēs sagaidām, ka Nikola koncentrēsies tikai uz šo,” Presti paziņoja par Topiča ārstēšanās kursu. “Tā ir viņa vissvarīgākā prioritāte. Viņš atsāks spēlēt basketbolu, kad spēs to darīt, mēs neuzliekam nekādu spiedienu. Viņam ir pilnīgs mūsu atbalsts, iedrošinājums un mīlestība.”
“Topičs nevēlējās atklāt šo informāciju publiski, kamēr nebija sācies ārstēšanas process, ko viņš nesen ir uzsācis,” norādīja Presti. “Viņš trenējas. Viņš darbojas visā šajā procesā. Viņš ir spējīgs to darīt. Taču kā mēs visi zinām, tas būs izaicinošs ārstēšanas process.”
“Thunder” izvēlējās Topiču 2024. gada draftā ar 12. numuru, taču pagājušajā sezonā tā arī nedevās laukumā ceļgala krustenisko saišu traumas dēļ. Šogad viņš debitēja “Thunder” pirmajā pirmssezonas spēlē pret Šarlotas “Hornets”, komandas 135:114 uzvarā 31 minūtes laikā izceļoties ar 10 punktiem un 7 piespēlēm, tomēr jau nākamajā dienā viņam Hjūstonas “MD Anderson Cancer Center” veica biopsiju, lai noskaidrotu, vai viņš sirgst ar sēklinieku vēzi, norāda izdevums “The Oklahoman”. “US News and World Report” jaunākajā pārskatā šis centrs atzīts par vislabāko vēža slimnieku aprūpes centru ASV.
Saskaņā ar Amerikas Vēža biedrības datiem, aptuveni 1 no 250 vīriešiem sēklinieku vēzis parādās kādā dzīves brīdī. Tā ir visizplatītākā vēža forma vīriešiem vecumā no 15 līdz 35 gadiem, taču tā ir arī viena no vislabāk izārstējamajām vēža formām.
Vietne “medicine.lv” norāda, ka sēklinieku vēža ārstēšana ir atkarīga no tā attīstības stadijas, taču galvenā metode cīņā ar ļaundabīgo audzēju ir tā ķirurģiska likvidēšana. Papildus pacientam tiek nozīmēta ķīmijterapija un apstarošana, kā arī atbilstoši medikamenti. “Ja sēklinieku vēzis tiek atklāts tā attīstības agrīnā stadijā, kad vēža šūnas nav izplatījušās uz citiem orgāniem, 90–95% iespējams panākt veiksmīgus terapijas rezultātus un atbrīvoties no ļaundabīgā audzēja. Savukārt reproduktīvās spējas atjaunošanās ir novērota 50% sēklinieku vēža pacientu. Taču, tā kā bērniņa radīšanas iespējamību pēc audzēja likvidēšanas prognozēt nav iespējams, ārsti saviem pacientiem iesaka veikt spermatozoīdu kriokonservāciju (vīriešu dzimumšūnu sasaldēšanu), lai nodrošinātu iespēju nākotnē veidot ģimeni.”