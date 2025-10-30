Bijušais Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Teds Nolans.
Latvijas hokeja bijušais treneris Nolans uzņemts Kanādas Sporta slavas zālē
Latvijas vīriešu hokeja izlases bijušais galvenais treneris Teds Nolans uzņemts Kanādas Sporta slavas zālē.
Nolans šo pagodinājumu izpelnījies kā funkcionārs, kurš strādājis veicinājis Ziemeļamerikas pamatiedzīvotāju jauniešu iesaisti sportā, dibinājis hokeja nometnes un atbalsta programmas, palīdzot jauniešiem attīstīt gan sportiskās, gan personīgās prasmes.
Pēc iekļaušanas Kanādas Sporta slavas zālē Nolanu klātienē sveica ar godarakstu un Latvijas izlases kreklu Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) padomes loceklis un Latvijas Hokeja federācijas (LHF) viceprezidents Viesturs Koziols, izsakot pateicību par viņa ieguldījumu Latvijas hokejā un starptautiskajā sportā.
Nolans Latvijas izlasi vadīja trīs gadus, tajā skaitā arī 2014. gada olimpisko spēļu turnīrā. Pēdējā darba vieta trenera arodā viņam bija Polijas izlase 2018. gadā.