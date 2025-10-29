Iepriekš Reinis Lācis strādāja Latvijas klubā "Rīgas zeļļi" par ģenerālmenedžera asistentu.
Šodien 19:40
Sporta žurnālists Reinis Lācis kļuvis par pirmo latvieti - NBA skautu
Bijušais sporta žurnālists Reinis Lācis kļuvis par Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Filadelfijas "76ers" skautu - turpmāk viņš palīdzēs NBA komandai meklēt un novērtēt talantīgus spēlētājus.
Iepriekš Lācis strādāja Latvijas klubā "Rīgas zeļļi" par ģenerālmenedžera asistentu, bija Rīgā notikušā Eiropas čempionāta basketbolā mediju menedžeris, kā arī pēdējās divas vasaras strādāja U-16 izlasēs par datu un video analītiķi.
Tāpat Lācis pildīja Eiropas Jaunatnes basketbola līgas viceprezidenta pienākumus un bija basketbola komentētājs "TV3 Group" kanālos. Iepriekš Latvijā viņš strādāja arī portālā "Delfi.lv", "Latvijas Radio 5" kanālā un "Best4Sport TV", paralēli analizējot basketbolu savā emuārā "LamarMatic". Lācis ir pirmais latvietis, kurš šādā amatā strādā kādā no NBA komandām.