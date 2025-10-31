Kaspars Daugaviņš atzīts par OHL oktobra labāko spēlētāju
foto: Edijs Pālens/LETA
Latvijas hokeja izlases kapteinis Kaspars Daugaviņš.
Hokejs

Kaspars Daugaviņš atzīts par OHL oktobra labāko spēlētāju

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Par "Optibet" Hokeja līgas (OHL) oktobra labāko spēlētāju ir atzīts "Mogo"/RSU uzbrucējs Kaspars Daugaviņš, ziņo Latvijas Hokeja federācija (LHF).

37 gadus vecais uzbrucējs desmit spēlēs izcēlās ar trim gūtiem vārtiem un 17 rezultatīvām piespēlēm, palīdzot savai komandai ieņemt vietu līgas vadošo komandu skaitā. "Mogo"/RSU ar 23 punktiem 16 spēlēs virslīgas turnīra tabulā ieņem otro vietu aiz Jelgavas "Zemgale"/LBTU komandas, kas sakrājusi 23 punktus 13 spēlēs.

Par mēneša otru labāko spēlētāju ir atzīts Daugaviņa komandas biedrs Deivids Sarkanis, kurš oktobrī guva septiņus vārtus un sakrāja 11 rezultatīvas piespēles. Sarkanis ar 25 (10+15) rezultativitātes punktiem ir OHL rezultatīvākais spēlētājs.

Mēneša trešā labākā spēlētāja gods ir ticis "Zemgale"/LBTU komandas somu uzbrucējam Atem Rajalam, kurš oktobrī sakrāja pa četriem gūtiem vārtiem un rezultatīvām piespēlēm.

Par septembra labāko spēlētāju tika atzīts "Zemgale"/LBTU komandas vārtsargs Aksels Ozols. OHL mēneša vērtīgāko spēlētāju nosaka čempionāta organizatori un LHF darbinieki.

