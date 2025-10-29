VIDEO: Girgensons izceļas ar diviem vārtiem un palīdz "Lightning" izcīnīt uzvaru
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons otrdien guva divus vārtus Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa pārstāvētā Tampabejas "Lightning" komanda izcīnīja uzvaru.
"Lightning" viesos ar rezultātu 5:2 (1:0, 1:0, 3:2) pārspēja Nešvilas "Predators" komandu, izcīnot trešo uzvaru pēc kārtas.
Girgensons spēles 11. minūtē guva pirmos vārtus mačā, bet pēdējā minūtē panāca beigu rezultātu 5:2. Viņš tika atzīts par spēles trešo zvaigzni.
Zemgus Girgensons - Tampa Bay Lightning (1)
Latviešu uzbrucējs šajā mačā uz ledus pavadīja 13 minūtes un 14 sekundes, no kurām minūti un 31 sekundi spēlēja mazākumā. Girgensons izpildīja divus metienus vārtu rāmī, pielietoja vienu spēka paņēmienu, bloķēja vienu metienu, pieļāva vienu kļūdu, uzvarēja vienā no diviem iemetieniem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Zemgus Girgensons - Tampa Bay Lightning (2)
Empty Net Goal
Šosezon 31 gadu vecais Girgensons aizvadījis trīs spēles un guvis divus vārtus, tikpat, cik visā pagājušajā sezonā kopumā, kad neizlaida nevienu no 82 regulārā čempionāta mačiem. Pēdējo reizi pieredzējušais latviešu uzbrucējs divus vārtus vienā spēlē guva 2022. gada 30. martā, kad divas ripas nogādāja Vinipegas "Jets" vārtos. Girgensons savas NHL karjeras laikā aizvadījis 773 spēles, kurās ticis pie 196 (93+103) punktiem.
Vēl "Lightning" labā vārtus otrdienas mačā guva Brendons Heigels, Šarls-Eduārs D'Asto un Ņikita Kučerovs, bet mājinieku sastāvā precīzi metieni Filipa Forsberga un Lūka Evandželistas kontā.
"Lightning" ar 10 punktiem 10 spēlēs ieņem 13. vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs ceturtdien, kad savā laukumā uzņems Dalasas "Stars" hokejistus.