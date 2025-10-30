Citi sporta veidi
Treniņa laikā ar bumbiņu nosists 17 gadus vecs Austrālijas kriketa spēlētājs
Austrālijas jaunietis traģiski zaudējis dzīvību, kad kriketa treniņa laikā Melburnā otrdien viņam pa kaklu trāpīja ar bumbiņu. Kaut gan 17 gadus vecajam Benam Ostinam bija ķivere, viņa kakls nebija aizsargāts, kad tam trāpīja treniņiekārtas raidītā bumbiņa.
Cietušo kritiskā stāvoklī nogādāja slimnīcā un pieslēgta dzīvības uzturēšanas iekārtām, tomēr ceturtdien viņš nomira.
Šī ir otrā reize pēdējo gadu laikā, kad kriketa bumbiņas trāpījums ir izraisījis sportista nāvi. 2014. gadā Austrāliju satrieca 25 gadus vecā izlases spēlētāja Filipa Hjūza nāve turnīra laikā Sidnejā, kad viņa izlases biedra Šona Ebota raidītā bumbiņa atsitās tik neveiksmīgi, ka trāpīja Hjūzam pa kaklu, pārsitot artēriju. Viņš nomira pēc četrām dienām slimnīcā, tā arī neatguvis samaņu. Viņš bija viens no kandidātiem nākamajā gadā paredzētajā pasaules kausa izcīņā, ko Austrālija uzvarēja.