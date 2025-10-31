Zināms Latvijas hokeja izlases sastāvs "Vācijas kausam"; valstsvienībā debitēs 17 gadus vecs talants
Latvijas vīriešu hokeja izlasē startam "Vācijas kausā" novembrī ir iekļauti astoņi Čehijas klubu spēlētāji, bet debiju piedzīvos kāds ļoti talantīgs aizsargs, portālu Jauns.lv informēja Latvijas Hokeja federācijā (LHF),
."Vācijas kausa" izcīņā no 6. līdz 9. novembrim Vācijas pilsētā Landsūtē bez Latvijas izlases piedalīsies arī Vācija, Slovākija un Austrija. Harija Vītoliņa vadītā izlase uz Landshūti dosies ar trim vārtsargiem, astoņiem aizsargiem un 14 uzbrucējiem, Čehiju pārstāvot trim aizsargiem un pieciem uzbrucējiem.
Iepriekš jau ziņots, ka Vācijas augstākās hokeja līgas (DEL) klubu Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" pārstāvošā savainotā vārtsarga Kristera Gudļevska vietā komandā tiks iesaistīts Šveices komandas Rapersvilas-Jonas "Lakers" vārtsargs Ivars Punnenovs. Pirmo reizi izlases rindās iekļauts 17 gadus vecais aizsargs Alberts Šmits, kurš ikdienā pārstāv Somijas virslīgas klubu Mikeli "Jukurit". Šmits tiek uzskatīts par pēdējo gadu vienu no lielākajiem Latvijas hokeja talantiem, jo raženajam aizsargam pašlaik tiek paredzēta vieta nākamā gada nacionālās hokeja līgas drafta pirmajā vai otrajā kārtā.
Vītoliņam turnīrā palīdzēs treneri Lauris Dārziņš, Sandis Ozoliņš, Raimonds Vilkoits un Peteri Nummelins, vārtsargu treneris Artūrs Irbe un fiziskās sagatavotības treneris Ēriks Visockis. Latvijas izlase šajās sacensībās ir startējusi tikai vienu reizi, 2020. gadā triumfējot turnīrā. Covid-19 ierobežojumu dēļ turnīrā piedalījās trīs komandas - Latvijas valstsvienība, Vācijas izlase un Vācijas U-23 komanda. Vācijas kausa izcīņa norisinās kopš 1987. gada. Šis būs 36. turnīrs.
Latvijas izlase pirmo spēli Landshūtē aizvadīs 6. novembrī, plkst. 20.45, pēc Latvijas laika, tiekoties ar Vāciju. 8. novembrī, plkst. 12, Vītoliņa vadītā komanda tiksies ar Slovākiju, bet dienu vēlāk, plkst. 12, turnīru noslēgs ar cīņu pret Austriju. Tiešraidē visas Latvijas izlases spēles turnīrā varēs vērot televīzijas kanālā TV6. Decembrī Latvijas izlasei paredzēts starts "Kaufland Cup" kausa izcīņā Slovākijas pilsētā Banska Bistricā.
Latvijas izlases sastāvs:
vārtsargi - Ivars Punnenovs (Rapersvilas-Jonas "Lakers", Šveice), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija), Ēriks Vītols ("Banska Bistrica", Slovākija);
aizsargi - Jānis Jaks (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygri", Čehija), Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija), Alberts Šmits (Mikeli "Jukurit", Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Nauris Sējējs (Kisnahtas "Lions", Šveice);
uzbrucēji - Kaspars Daugaviņš ("Mogo"/RSU), Emīls Veckaktiņš ("Ajoie", Šveice), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Miks Indrašis ("Mlada Boleslav", Čehija), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Oskars Batņa (Hradeckrālovas "Mountfield", Čehija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Raimonds Vītoliņš (Trenčīnas "Dukla", Slovākija), Roberts un Rihards Bukarti, Filips Buncis (visi - bez kluba).