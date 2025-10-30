Lomažam ražīgs sniegums ULEB Eirokausa mačā; Laksai un Šteinbergai zaudējums Eirolīgā
Latvijas basketbolists Rihards Lomažs trešdien guva 25 punktus ULEB Eirokausa piektās kārtas mačā un kaldināja Klaipēdas "Neptūnas" komandas uzvaru.
"Neptūnas" viesos ar rezultātu 94:91 (34:16, 15:26, 21:25, 24:24) pārspēja Slovēnijas komandu Ļubļanas "Olimpija". Lomažs šajā cīņā laukumā bija 28 minūtes un 50 sekundes, kuru laikā realizēja četrus no sešiem divpunktu metieniem, četrus no septiņiem tālmetieniem un visus piecus soda metienus. Latvietis arī izcīnīja divas atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, piecreiz kļūdījās, trīsreiz pārkāpa noteikumus un izprovocēja septiņas piezīmes, kā arī iekrāja 24 efektivitātes koeficienta punktus.
Lomažs bija rezultatīvākais Klaipēdas komandā, 18 punktus un astoņas atlēkušās bumbas pievienoja Džeimss Karniks, 16 punkti bija Mindaugam Girdžūnam, bet 11 punktus guva un astoņas rezultatīvas piespēles atdeva Arns Velička. Mājiniekiem 19 punkti un sešas rezultatīvas piespēles bija Aleksejam Nikoličam, 17 punktus guva un astoņas rezultatīvas piespēles atdeva Umodža Gibsons, 17 punkti un piecas atlēkušās bumbas bija Davidam Skaram, kamēr 14+6 šajos rādītājos iekrāja Deveins Stjuarts.
Tikmēr Mārcis Šteinbergs guva trīs punktus spēlē, kurā Manrezas "Baxi" mājās ar 67:81 (13:26, 19:18, 12:17, 23:20) zaudēja Stambulas "Bahcesehir College". Šteinbergs laukumā pavadītajās 22 minūtēs un 36 sekundēs realizēja vienu no pieciem tālmetieniem, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, vienreiz kļūdījās, izprovocēja vienu noteikumu pārkāpumu un tika pie viena efektivitātes koeficienta punkta.
"Baxi" komandā 15 punktus guva Agustīns Ubals, bet uzvarētājiem rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Hanters Heils. Šajā grupā Ainara Bagatska trenētā Vroclavas "Slask" mājās ar 92:104 zaudēja Venēcijas "Umana Reyer".
A grupā pēc piecām spēlēm Manrezas komanda ar bilanci 3-2 ir piektā, Klaipēdas vienība ar 2-3 - septītā, bet Vroclavas klubs ar tādu pašu bilanci ir devītais. B grupā Ankaras "Turk Telekom" bez savainotā Andreja Gražuļa viesos ar 89:77 uzvarēja Londonas "Lions". Ankaras komanda ar trīs uzvarām ir ceturtā.
Komandas ir sadalītas divās grupās pa desmit komandām. "Play-off" sasniedz katras grupas sešas labākās komandas. Pirmās un otrās vietas ieguvējas uzreiz nodrošina vietu ceturtdaļfinālā, bet pārējās vienības vispirms aizvada astotdaļfināla mačus. Pērn Eirokausā uzvarēja Telavivas "Hapoel" no Izraēlas, kas finālsērijā ar 2-0 pārspēja Spānijas vienību "Gran Canaria" un ieguva tiesības spēlēt ULEB spēcīgākajā turnīrā Eirolīgā.
Savukārt Klāvs Čavars arādīja daudzpusīgu sniegumu Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas pamatturnīra trešās kārtas spēlē, kurā viņa pārstāvētā Baku "Sabah" piedzīvoja zaudējumu.
Azerbaidžānas klubs viesos ar rezultātu 71:84 (18:24, 17:30, 23:8, 13:22) zaudēja Francijas komandai "Elan Chalon".
Čavars laukumā pavadīja 26 minūtes un 49 sekundes, kuru laikā guva piecus punktus, realizējot vienu no diviem divpunktu metieniem un trīs no sešiem soda metieniem, bet netrāpīja vienīgo tālmetienu. Viņš arī izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, atdeva sešas rezultatīvas piespēles, divreiz pārkāpa noteikumus, pārtvēra vienu bumbu, bloķēja vienu metienu, tika pie negatīva +/- rādītāja (-11) un trešās labākās efektivitātes komandā (14).
Viesiem 19 punktus guva Žans Marks Pansa, bet uzvarētājiem 14 punkti un 12 atlēkušās bumbas bija Džeremaijam Hilam.
B grupā trīs spēlēs "Elan Chalon" ir trīs uzvaras, Berlīnes "Alba" guvusi divas uzvaras, "Nymburk" - vienu, bet "Sabah" zaudējusi visos trīs dueļos.
Pamatturnīra pirmajā posmā 32 komandas ir sadalītas astoņās apakšgrupās. Grupu uzvarētājas nodrošina vietu otrajā posmā, bet vēl astoņas komandas tiks noskaidrotas "play-in" kārtā, kurā piedalīsies otro un trešo vietu grupās ieņēmušās vienības. Pēdējo vietu grupās ieņēmušajām komandām turnīrs būs beidzies. Iepriekšējā sezonā turnīrā otro gadu pēc kārtas uzvarēja Malagas "Unicaja", kas finālā ar 83:67 pārspēja Stambulas "Galatasaray" basketbolistus.
Tikmēr Kitija Laksa un Anete Šteinberga guva attiecīgi deviņus un sešus punktus FIBA Eirolīgas pamatturnīra ceturtajā spēlē, Skio "Famila" komandai piedzīvojot zaudējumu. "Famila" mājās ar rezultātu 61:72 (13:17, 11:13, 17:15, 20:27) zaudēja Stambulas "Galatasaray".
Laksa laukumā pavadīja 20 minūtes un 47 sekundes, kuru laikā realizēja divus no trim divpunktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un abus divus soda metienus. Viņa izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, atdeva divas rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, saņēma divas personīgās piezīmes, pieļāva vienu kļūdu, tika pie negatīva +/- rādītāja (-11) un iekrāja astoņus efektivitātes koeficienta punktus. Šteinberga spēlēja 25 minūtes, realizēja trīs no pieciem divpunktu metieniem un netrāpīja abus tālmetienus. Latviete arī izcīnīja divas atlēkušās bumbas, saņēma četras piezīmes, pārtvēra vienu bumbu, tika pie sliktākā +/- rādītāja komandā (-12) un sakrāja piecus efektivitātes koeficienta punktus.
Mājiniecēm 12 punktus guva Marija Konde, bet pretiniecēm pa 17 punktiem bija Kamajai Smolsai un Avakai Kuierai.
B grupā pēc četrām spēlēm četras uzvaras ir Stambulas "Galatasaray", divreiz uzvarējušas "Famila" un Šarlevilmezjēras "Flammes Carolo", bet "Sopron" zaudējusi visos četros mačos. Citā mačā Latvijas trenera Mārtiņa Zībarta vadītā Polijas komanda Gdiņas VBW mājās ar 65:90 zaudēja Žironas "Spar". Gdiņas basketbolistes A grupā zaudējušas visās četrās aizvadītajās spēlēs.
Eirolīgas pamatturnīra pirmajā posmā piedalās 16 komandas, kas sadalītas četrās apakšgrupās. Pēc apļa turnīra ceturtās vietas ieguvējas pārcelsies uz FIBA Eirokausu, bet otrajā posmā atlikušās 12 komandas divās apakšgrupās cīnīsies par vietām ceturtdaļfinālā. Iepriekšējā sezonā par čempionēm kļuva Prāgas ZVVZ USK basketbolistes, kuras finālā ar rezultātu 66:53 pārspēja Turcijas vienību "Mersin".
Savukārt Anna Liepiņa FIBA Eirokausa mačā guva 12 punktus un Kate Vilka pievienoja septiņus, latviešu pārstāvētajai Klaipēdas "Neptūnas" izcīnot uzvaru."Neptūnas" mājās ar 86:79 (20:18, 27:17, 23:16, 16:28) uzvarēja "Nyon" no Šveices.
Liepiņa spēlēja 29 minūtes un 17 sekundes, kuru laikā realizēja piecus no astoņiem divpunktu metieniem un abus divus soda metienus. Latviete arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, divreiz pārkāpa noteikumus, pieļāva divas kļūdas, bloķēja vienu metienu, tika pie negatīva +/- rādītāja (-1) un iekrāja 15 efektivitātes koeficienta punktus.
Vilka laukumā pavadīja 27 minūtes un 53 sekundes, realizējot trīs no astoņiem divpunktu metieniem un vienīgo soda metienu, bet trīs viņas izpildītie tālmetieni nebija precīzi. Tāpat Vilka izcīnīja divas atlēkušās bumbas, atdeva piecas rezultatīvas piespēles, saņēma divas personīgās piezīmes, tika pie sliktākā +/- rādītāja komandā (-6) un sakrāja piecus efektivitātes koeficienta punktus.
Uzvarētājām 22 punktus guva Brigita Sinickaite, bet viešņām ar 28 punktiem izcēlās Mirjama Uro-Nillija.
Šajā apakšgrupā spēlē arī Kristīnes Vītolas pārstāvētā Atēnu "Panathinaikos", kas viesos ar 78:70 pārspēja Salamankas "Perfumerias Avenida". Vītolai šajā spēlē desmit punkti un piecas atlēkušās bumbas.
G grupā pēc četrām spēlēm trīs uzvaras ir Salamankas basketbolistēm, pa divām guvušas Atēnu un Klaipēdas komandas, bet vienu panākumu guvis Nionas klubs.
Citā mačā Laura Meldere guva astoņus punktus un izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, Kampobaso "Magnolia" mājās ar 76:50 uzveicot Trešnjevkas "Dinamo". Kampobaso basketbolistes ar trīs uzvarām četrās spēlēs ir A grupas līderes.
Pamatturnīrā sacenšas 48 klubi, kas salozēti 12 grupās pa četrām vienībām. Izslēgšanas spēlēm kvalificēsies katras grupas divas labākās komandas un četras labākās trešo vietu ieguvējas. Šīm 28 komandām vēl pievienosies četras vienības, kas būs izkritušas no Eirolīgas turnīra. Par uzvarētājām kļuva Vilnēvas d'Askas ESBVA basketbolistes, kuras finālā divu maču summā ar 162:145 pārspēja Ferrolas "Baxi" no Spānijas.