Latvietis Eiropas hokeja elites pieciniekā! Mārtiņš Dzierkals iekļauts IIHF Čempionu līgas pamatturnīra simboliskajā izlasē
Prāgas "Sparta" komandu pārstāvošais Latvijas uzbrucējs Mārtiņš Dzierkals ir iekļauts Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) Čempionu līgas pamatturnīra simboliskajā izlasē, piektdien paziņoja turnīra organizatori.
Tiek uzsvērts, ka 28 gadus vecais Dzierkals, kurš trīs sezonu laikā ir sakrājis 25 Čempionu līgas spēļu pieredzi, šīs sezonas sešās spēlēs ir sakrājis piecus (4+1) rezultativitātes punktus,+/- rādītāju +5 un metienu efektivitāti 30%. Viņa kontā šogad ir arī divi uzvaras vārti.
Vēl simboliskajā izlasē ir iekļauts Francijas kluba "Grenoble" 29 gadus vecais uzbrucējs Fransuā Bošemēns, kurš sešās spēlēs ir sakrājis astoņus (5+3) rezultativitātes punktus, un Latvijas vārtsarga Kristera Gudļevska komandas biedrs Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" Jans Urbass, kurš sešās spēlēs ir guvis sešus vārtus un sakrājis divas rezultatīvas piespēles. Simboliskajā izlasē ir iekļauts arī Norvēģijas vienības Hāmaras "Storhamar" 21 gadu vecais vārtsargs Markuss Stensrūds,, kurš četrās spēlēs ir atvairījis gandrīz 94% metienu, atvairot vairāk nekā 100 metienus un ielaižot vārtos tikai septiņas ripas.
Aizsargu pozīcijā simboliskajā izlasē ir Raumas "Lukko" pārstāvis Ēriks Želinass, kurš sešās spēlēs ar astoņiem rezultativitātes punktiem (3 vārti un piecas piespēles) kļuva par rezultatīvāko savā komandā, un Georga Golovkova pārstāvētās Odenses "Bulldogs" aizsargs 26 gadus vecais amerikānis Meisons Klē, kurš sešās spēlēs ir sakrājis sešus (3+3) rezultativitātes punktus un 13 bloķētus metienus.
Pēc sešām spēļu kārtām "Sparta" ar 14 punktiem finišēja ceturtā, Rūdolfa Balcera pārstāvētā Cīrihes "Lions" ar septiņiem punktiem - 15., bet "Fischtown Pinguins" - 16., iekļūstot "play-off" turnīrā.
Oskara Batņas pārstāvētā Čehijas vienība Hradeckrālovas "Mountfield" ar septiņiem punktiem ieņēma 17. vietu, bet "Bulldogs" ar pieciem punktiem - 21. vietu 24 komandu turnīrā.
Čempionu līgas pamatturnīrā 24 komandas aizvadīja pa sešām spēlēm, un to vieta tika noteikta kopējā tabulā, 16 labākajām kvalificējoties izslēgšanas spēlēm.
Iepriekšējā sezonā IIHF Čempionu līgas turnīrā uzvarēja Rūdolfa Balcera pārstāvētā Cīrihes "Lions".
Turnīrs pirmo reizi norisinājās 2014./2015. gada sezonā.