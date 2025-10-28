"Inter" vārtsargs Martiness nāvējoši notriecis 81 gadu vecu vīrieti elektriskajā ratiņkrēslā, pats vārtsargs šoka stāvoklī
Pasaulslavenā Itālijas futbola kluba “Inter” spāņu vārtsargs Žoseps Martiness ar savu automašīnu notriecis sirmgalvi elektriskajā ratiņkrēslā. Cietušais 81 gadu vecais vīrietis no gūtajām traumām miris, apstiprinājusi Itālijas policija.
Il secondo portiere dell'#Inter Josep #Martinez hai investito e ucciso un anziano in carrozzina nel comasco. L'incidente mentre il giocatore si stava recando ad un allenamento ad Appiano Gentile. #Tg1 Davide Gangale pic.twitter.com/QpoAz3vw5z— Tg1 (@Tg1Rai) October 28, 2025
27 gadus vecais Martiness otrdienas rītā brauca uz “Inter” treniņu bāzi Komo provincē, kad viņa braukšanas joslā pēkšņi uzbrauca elektriskais ratiņkrēsls, izraisot traģisko sadursmi. Tas bija pārvietojies pa velosipēdistiem paredzēto joslu.
Vārtsargs uzreiz apturējis automašīnu, izsaucis neatliekamo medicīnisko palīdzību un pats steidzies palīgā cietušajam, taču traumas izrādījušās pārāk smagas. Drīz pēc tam ieradās mediķi, kas konstatēja cietušā nāvi.
Komo policijas pārvalde informēja ESPN, ka Martiness nav cietis, taču bija šoka stāvoklī. Viņam veica obligātās asins analīzes tuvējā slimnīcā, lai pārbaudītu alkohola un narkotiku klātbūtni.
Tika uzsākta izmeklēšana, un policija pārbauda riepu nospiedumus uz ceļa, lai noteiktu bremzēšanas attālumu un automašīnas ātrumu sadursmes brīdī. Pazīmes liecina, ka elektriskais ratiņkrēsls bija pēkšņi mainījis virzienu. Vietējie mediji vēsta, ka sirmgalvim mirkli pirms liktenīgās sadursmes radās veselības problēmas, un viņš nebija spējīgs izvairīties no avārijas.
“Inter” trešdien ir paredzēta A sērijas spēle pret “Fiorentina”. Pēc notikušās traģēdijas klubs atcēlis galvenā trenera Kristiana Čivu plānoto preses konferenci.