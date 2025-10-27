Latvijas hokeja izlases vārtsargs Ivars Punnenovs pēdējos divus pasaules čempionātus nebija Latvijas hokeja izlases vārtsargu vidū.
Pēc Gudļevska savainojuma Latvijas hokeja izlasē atgriežas Ivars Punnenovs
Savainotā Latvijas vīriešu hokeja izlases vārtsarga Kristera Gudļevska vietā Latvijas izlasi "Vācijas kausā" pārstāvēs Šveices komandas Rapersvilas-Jonas "Lakers" vārtsargs Ivars Punnenovs, pirmdien apstiprināja Latvijas izlases ģenerālmenedžeris Rūdolfs Kalvītis.
Sestdien jau ziņots, ka Vācijas augstākās hokeja līgas (DEL) klubu Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" pārstāvošais Gudļevskis ir guvis pie savainojuma treniņā un tuvākajā laikā tiks veikta operācija, pēc kuras viņam nāksies izlaist vairākus mēnešus.
Gudļevskis, kurš divas reizes ir atzīts par DEL labāko vārtsargu, šosezon septiņās spēlēs bija atvairījis 92,1% metienu un vidēji mačā savos vārtos ielaidis 2,4 ripas.
"Fischtown Pinguins" ar 24 punktiem 14 mačos DEL turnīra tabulā atrodas piektajā vietā.
"Deutschland Cup" no 6. līdz 9. novembrim norisināsies Vācijas pilsētā Landshūtē. Kopā ar Latvijas izlasi tajā startēs Vācijas, Austrijas un Slovākijas valstsvienības. Latvijas izlases sastāvs turnīram tiks paziņots 31. oktobrī.