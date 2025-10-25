Laksa atgriežas ar trāpīgiem tālmetieniem - “Famila” dominē Itālijā
Latvijas basketboliste Kitija Laksa sestdien guva 11 un Anete Šteinberga deviņus punktus viņu pārstāvētās Skio "Famila" uzvarā savā laukumā Itālijas A sērijas mačā.
"Famila" ar 89:39 (24:14, 25:7, 25:12, 15:6) sagrāva Sanpaolo "Brixia".
Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) vicečempione Laksa pirmajā spēlē pēc atgriešanās no ASV 22 minūtēs un 56 sekundēs laukumā realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem un trīs no astoņiem tālmetieniem. Latvietes kontā arī atlēkusī bumba, četras rezultatīvas piespēles, kļūda, pārķerta bumba, viens bloķēts metiens, viena piezīme, izprovocēts noteikumu pārkāpums, spēlē labākais +/- rādītājs +38 un efektivitātes koeficients 11.
Šteinberga 17 minūtēs un 21 sekundē laukumā realizēja vpienu no četriem divpunktu metieniem, septiņus no desmit soda metieniem, bet netrāpīja grozā divus tālmetienus. Viņas kontā arī piecas atlēkušās bumbas, rezultatīva piespēle, divi bloķēti metieni, divas kļūdas, divas piezīmes, pieci izprovocēti noteikumu pārkāpumi pretiniecēm, +/- rādītājs +26 un efektivitātes koeficients septiņi.
Rezultatīvākā mājiniecēm ar 18 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām bija Mariema Badjāna, bet viešņām 12 punktus guva Marcija Taljamento.
Skio komanda ar četrām uzvarām četrās spēlēs ir līdere, bet Lauras Melderes pārstāvētā Kampobaso "Magnolia" ar diviem panākumiem trīs spēlēs ir ceturtā.
Iepriekšējā sezonā Itālijas čempionātā uzvarēja Skio "Famila", kas sērijā ar 3-2 pārspēja Venēcijas "Umana Reyer".