Hokejs
Šodien 16:37
VIDEO: Jana Duļevska dejo kopā ar Latvijas hokejistiem - fani sajūsmā par jautro video
Televīzijas personība un vienmēr humora pilnā Jana Duļevska sajūsminājusi fanus ar īpaši jautru video kopā ar Latvijas hokeja izlases spēlētājiem.
“Olimpiskais atašejs uzaicina uz vienu deju Latvijas izlases hokejistus,” raksta Jana, video demonstrējot savas dejas prasmes līdzās vairākiem Latvijas hokeja izlases spēlētājiem.
@mamajana6 Olimpiskais atašejs uzaicina uz vienu deju Latvijas izlases hokejistus. 😅💃🏼🪩🏒 Īstās uzvaras sākas ar stilu. Taču stils nekad neattur no darba un cīņas. Gan mēs, gan Dan John komanda — gatavi darbam, lai tiektos pēc uzvarām! Forza ragazzi! 🇮🇹🇱🇻 Līdz #MICO Olimpiskajām spēlēm - 99 dienas🎉🥳 @Latvijas Olimpiskā Komiteja #DanJohn #StyleToWin #ForzaRagazzi #OlimpiskaisGars ♬ original sound - mamajana6
Video redzami tādi hokejisti kā Kaspars Daugaviņš, Eduards Tralmaks, Anrī Ravinskis, Sandis Vilmanis, Eriks Mateiko, Uvis Jānis Balinskis, kā arī, protams, Janas dēls Martins Laviņš.
Fani sociālajos tīklos sajūsmu neslēpj — komentāros lasāms: “Atkal nepārspējami!”, “Jana spridzina!”, “Super!” un “Forši!”.