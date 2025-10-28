Žilija Simona Albērvilas tiesas ēkā
Šodien 17:59
Desmitkārtējā pasaules čempione biatlonā, notiesātā zagle Žilija Simona var saņemt arī sportiskas sankcijas
Francijas biatlonistei Žilijai Simonai par komandā izdarītajām zādzībām draud arī sportiskas sankcijas. Simona atzinusi savu vainu komandas biedrenes Žistīnes Brezā-Bušē un cita izlases pārstāvja kredītkaršu zādzībā. 2021. un 2022. gadā Simona ar šīm kredītkartēm veica pirkumus apmēram 2500 eiro apmērā.
Pagājušajā nedēļā Simonai tika piespriests trīs mēnešu nosacīts cietumsods un 15 000 eiro liels naudas sods.
Nākamnedēļ viņai būs jāsniedz paskaidrojums Francijas Slēpošanas federācijas (FFS) neatkarīgajā disciplinārajā komisijā. Šī komisija var noteikt dažādus pasākumus, sākot no brīdinājuma līdz izslēgšanai no komandas.
Pagaidām nav skaidrs, vai Simona, kurai ir notiesājošs spriedums kriminālpārkāpumā, drīkst pārnēsāt un lietot ieroci, lai varētu turpināt piedalīties sacensībās.
Simona ir desmitkārtēja pasaules čempione gan individuālajās sacensībās, gan stafetēs.