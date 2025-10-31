Liene Ābele.
Latvijas paukotāja Liene Ābele pirmo reizi vēsturē uzvar Eiropas U-17 kausa posmā
Liene Ābele ir kļuvusi par pirmo Latvijas sportisti, kura ir uzvarējusi Eiropas U-17 kausa posmā paukošanā ar floreti, piektdien ziņo Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments.
Tiek ziņots, ka 16 gadus vecā rīdziniece Ābele nedēļas nogalē Zviedrijā izcīnīja pārliecinošu uzvaru.
Ābeles panākumu kaldināja Rīgas Sporta skolas "Rīdzene" treneri Anna un Roberts Anaņini, kā arī Lūkass Teteris, kurš sniedza atbalstu sacensībās. Ābele ir šī gada Latvijas čempione kadetu un junioru grupā, kā arī ieņem 19. vietu pasaules U-17 rangā.