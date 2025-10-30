F-1 pasaules čempions Džensons Batons liek punktu autosportista karjerai
2009. gada F-1 pasaules čempions Džensons Batons paziņojis, ka pēc astoņu stundu izturības sacīkstēm Bahreinā noslēgs savu karjeru autosportā. Šis posms būs pasaules izturības čempionāta (WEC) sezonas fināls, kur brits startēs “Cadillac Hertz Team Jota” sastāvā.
45 gadus vecais Batons savu pēdējo F-1 sacīksti aizvadīja 2017. gada Monako “Grand Prix”, kad “McLaren” komandā aizvietoja Fernando Alonso, kurš tajā laikā devās uz “Indianapolis 500”. Britu pilots F-1 čempionātā debitēja 2000. gadā un 17 sezonu laikā izcīnīja 15 uzvaras, savukārt 2009. gadā kļuva par pasaules čempionu sensacionālajā “Brawn GP” sezonā.
Tagad Batons nolēmis pielikt punktu profesionālajai karjerai pēc WEC sezonas noslēguma šī gada 8. novembrī. “Tā būs mana pēdējā sacīkste. Man vienmēr ir paticis Bahreinas aplis – ļoti jautra trase, un es to izbaudīšu maksimāli, jo šī būs mana karjeras noslēguma sacīkste,” viņš stāstīja “BBC Radio Somerset”.
“Man ļoti paticis pavadītais laiks ar “Jota” komandu WEC čempionātā, taču mana dzīve kļuvusi pārāk aizņemta,” sacīja Batons. “Mani bērni ir četrus un sešus gadus veci – kad esi prom nedēļu, tu palaid garām daudz. Šo laiku atgūt nevar. Pēdējos pāris gadus esmu ar to samierinājies, bet vēl vienu sezonu tā vairs negribu.”
Pēdējos gados Batons aktīvi darbojies arī kā eksperts “Sky Sports F-1” pārraidēs, sniedzot analīzi un komentārus par čempionāta notikumiem. Pirms savas pēdējās profesionālās sacīkstes viņš WEC kopvērtējumā ieņem devīto vietu kopā ar komandas biedriem Sebastjēnu Burdē un Ērlu Bamberu.