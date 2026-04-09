Aiz propagandas priekškara: glābt Orbānu un Krievijas fokusā Baltija
Visu aizvadīto nedēļu krievu propagandisti skandēja, ka Baltijas valstis veic teroristiskus uzbrukumus Krievijas federācijai. Par "pierādījumu" tam kalpojot Baltijas valstu teritorijās nokritušie ukraiņu droni, kas veica triecienus Krievijas iekšienē. Nokritušie droni nozīmējot, ka tie tikuši palaisti no Baltijas valstīm, un tās ļaujot savu gaisa telpu izmantot Ukrainas kaujiniekiem.
Jāuzsver, ka visu Baltijas valstu nacionālie bruņotie spēki kategoriski noliedz, ka mūsu gaisa telpas ir atvērtas ukraiņu droniem.
Līdztekus propagandisti turpināja apvainot ASV un Izraēlu kara noziegumos, kurus šīs valstis veicot Irānā, un uzsvēra, ka Irānas pārākums karā esot neapstrīdams.
Savukārt absolūts klusums valdīja par Ukrainas dronu veiksmīgo uzbrukumu naftas terminālim Novorosijskā. Tā ir jau ierastā krievu taktika - vēstīt par izdomātiem it kā ukraiņu ieplānotiem terora aktiem Krievijā, kas vērsti pret civiliedzīvotājiem, bet kurus varonīgie krievu izlūkdienesti esot novērsuši, vienlaikus noklusējot veiksmīgos ukraiņu uzbrukumus krievu militārajai infrastruktūrai.
Par to sociālajos tīklos zīmīgu ierakstu veicis ukraiņu militārais blogeris Iļja Ponomorenko, vēstot, ka naktī uz pirmdienu "Ukraina uzbruka stratēģiski svarīgai Krievijas naftas ostai. Krievija uzbruka dzīvojamai ēkai Odesā, nogalinot divas sievietes un bērnu un ievainojot 15, tostarp bērnus un grūtnieci. Starp šīm divām valstīm ir bezgalīga, nepārvarama plaisa".
Tāpat nedz ziņu raidījumos, nedz diskusiju šovos netika apspriesti Krievijas varas veiktie interneta darbības traucējumi valstī un centieni ierobežot VPN. Klusums valdīja arī par to, ka 6. aprīļa vakarā pārstāja darboties banku, telekomunikāciju operatoru, satelīttelevīziju un citu organizāciju tīmekļa vietnes.
Krievu fokusā Baltija
"Droniem, kas uzbrūk mums no Igaunijas gaisa telpas, nav nekādu identifikācijas zīmju. Tie nenorāda, ka tie pieder Ukrainas gaisa spēkiem, kā arī tiem nav nekādu nacionālu vai citu identifikācijas simbolu. Tāpēc, mūsuprāt, uzbrukums no Igaunijas gaisa telpas ir Tallinas bruņotas agresijas akts pret Krievijas Federāciju," skandēja Kremļa propagandisti. Viņi aizfantazējās pietiekami tālu, lai beigu beigās paziņotu, ka "mums uzbrūk Igaunijas, Latvijas un Lietuvas droni".
Pēc meliem, protams, sekoja draudi - "ja tiks konstatēti droni, kas tuvojas Krievijas gaisa telpai, mums ir tiesības novērst bruņotu agresiju ar visiem pieejamajiem līdzekļiem, tostarp iznīcinot mērķus Igaunijas gaisa telpā ar Krievijas tālas darbības rādiusa pretgaisa aizsardzības sistēmām. Tallina nesen ir pārkāpusi visas iedomājamās robežas savstarpējās attiecībās".
Krievi arī paziņoja, ka "Rīgas un Tallinas marionešu režīmi turpina izlikties, ka nenes nekādu atbildību par Kijivas rīcību. Polijā, kuras teritorijā viens pēc otra lido Ukrainas bezpilota lidaparāti, situācija ir īpaši satraucoša". Nav gan saprotams, kā Igaunija un Latvija varētu atbildēt par "Kijivas rīcību".
Jāteic, ka šajā ziņā krievu propaganda strādā teicami un visaugstākajā līmenī, jo reti kuram saprātīgam Rietumu politiķim varētu ienākt prātā, ka Baltijas valstīs nokritušie Ukrainas droni varētu tikt izmantoti, lai apsūdzētu baltiešus agresijā pret Krieviju.
Ja visos gadījumos, kad tikušas izvirzītas apsūdzības Krievijai par NATO gaisa telpas pārkāpšanu, Maskava ir paziņojusi, ka nepieciešama rūpīga izmeklēšana, tad Baltijas gadījumā krievi pašpārliecināti paziņoja, ka neveikšot nekādu dronu atlūzu identificēšanu, lai noskaidrotu, kam tie pieder. Ja tie ir Baltijas teritorijā, tātad pieder baltiešiem. Tieši tik primitīva un absurda loģika.
Līdztekus savu artavu Latvijas apmelošanā kārtējo reizi deva Kremļa propagandists no Latvijas Andrejs Mamikins. Šoreiz viņš sūrojās, cik ļoti Latvijā esot samazinājies iedzīvotāju skaits, melojot, ka aktīvo SIM karšu skaits Latvijā esot vien 900 000. Patiesībā šo karšu skaits pārsniedz trīs miljonus.
Un Mamikina patosu, ka kādreizējais Latvijas iedzīvotāju skaits, kas bija ap 2 miljoniem, ir nokritis zem miljona, atspēko Centrālās statistikas pārvaldes dati, kas liecina, ka šā gada februārī Latvijā bija 1 820 000 iedzīvotāju.
Tāpat Mamikins meloja, ka Latvijā un Igaunijā samazinās to cilvēku skaits, kas vēlas dienēt, un vairums nevēloties karot par Latvijas neatkarību. Karot par to nozīmējot iestāties par Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži, "kura bēg no savas padomju komjaunatnes pagātnes, tāpēc aicina teroristus uz Rīgu un paziņo, ka Krievija ir jāiznīcina un jāsadala atsevišķās valstīs".
"Nodevēju tauta"
Tikmēr propagandists Vladimirs Solovjovs savā sarunu šovā paziņoja, ka Ukrainas drīz vairs nebūšot. Vispār. Jo citas izejas Krievijai vienkārši neesot, kā vien to iznīcināt. Būtu cita izeja, ja Ukrainas tauta beidzot "atjēgtos un pārstātu būt nodevēja".
Šī nav pirmā reize, kad krievi attiecībā pret ukraiņiem atražo fašistiskās Vācijas retoriku, kas tika vērsta pret ebrejiem. Proti, krievi nekautrējoties paziņo, ka Ukraina kā valsts nedrīkst pastāvēt. Ar ko gan tas atšķiras no Irānas paziņojuma, ka Izraēlas valsts ir jāiznīcina?
Tāpat pasludināt veselu tautu par "nodevēju" tikai tāpēc, ka tā atsakās atbalstīt agresoru, ir absolūti fašistiska retorika.
Neizpalika arī naida runa pret Eiropu. Krievijas Ārlietu ministrijas īpašo uzdevumu vēstnieks Kijivas režīma "noziegumu lietās" Rodions Mirošņiks par Ukrainu paziņoja, ka "mums ir darīšana ar režīmu, kas ir absolūti kultivēts, lai atgādinātu trakumsērgas skartu suni". Šo "kultivāciju", protams, esot veikusi nelietīgā Eiropa, lai tai būtu savs placdarms uzbrukumiem Krievijai.
Eiropai šā "suņa" neesot žēl un to varot palaist brīvībā, kur vien vēlas, lai tas pastrādātu savus briesmu darbus. Mirošņiks atsaucās uz ukraiņu triecieniem pa elektrostacijām Doneckā, kā rezultātā pusmiljons cilvēku esot palikuši bez elektrības.
Pēc krievu loģikas atstāt Donecku bez elektrības ir noziegums, bet ziemas spelgonī iznīcināt siltumapgādes infrastruktūru Kijivā ir labi un pareizi. Turklāt Doneckas iedzīvotāji ir nabaga upuri, kas cieš no nelietīgā Kijivas režīma, bet Kijivas iedzīvotāji paši ir vainīgi, ka ziemas salā ir bez siltuma, jo nesaceļas pret "režīmu". Šādus murgus iespējams iebarot tikai nozombētajai Krievijas sabiedrībai.
Līdztekus propagandisti, translējot Kremļa nostāju, paziņoja, ka Ukrainas "palieku" potenciālā pievienošanās Eiropas Savienībai esot Krievijai bīstama, jo Eiropas Savienība kļūstot aizvien militarizētāka un gatavojoties karot ar Krieviju. Solovjovs savā demagoģiskajā manierē klāstīja, ka Eiropas militarizācija vienmēr novedot pie Reiha izveides.
"Mums nav vajadzīga Ukraina Eiropas militārajā savienībā, un mēs neplānojam to tur redzēt. Jebkurš mēģinājums iesaistīt Ukrainu kādā militārā blokā, kas ir skaidri vērsts pret Krieviju, izraisītu visplašākās un visnepatīkamākās sekas eiropiešiem," atklāti draudēja krievi. Viņi arī uzsvēra, ka "šeit jebkurš ierocis ir likumīgs, jebkuri līdzekļi ir pieņemami. Un mums nav par ko sevi vainot. Galu galā mēs veicam īpašu militāru operāciju, lai atbrīvotu savu tautu. Tāpēc mēs uzraudzīsim visu šo situāciju".
No Ungārijas līdz Armēnijai
Rietumu domnīcas un starptautiskie analītiķi ir pārliecināti, ka Serbijas paziņojums par novērstu it kā teroristu (protams, ukraiņu) uzbrukumu gāzesvadam "Turkish Stream" ir tā sauktā "false flag" operācija, kuru organizēja Krievija, Ungārijas premjers Viktors Orbāns un serbi. Operācijas mērķis - saliedēt Ungārijas sabiedrību atbalstam Orbānam gaidāmajās vēlēšanās.
Krievija, protams, šos Rietumu apgalvojumus dēvē par meliem un pauda Kremļa pārliecību, ka Kijivas iejaukšanās pēdas agrāk vai vēlāk tiks atklātas.
Propagandisti atsaucās arī uz Orbāna aicinājumu politiskajiem oponentiem "pārtraukt blēņoties un nopietni uztvert valsts drošību". "Sabotāžas" mēģinājums, pēc Orbāna teiktā, atbilst Ukrainas un Zelenska rīcības loģikai.
Jāuzsver, ka Kremlim ir vitāli svarīga tās ietekmes aģenta Eiropas Savienībā Orbāna uzvara vēlēšanās. Lai to panāktu, krievu un Orbāna mērķis ir radīt sabiedrībā apdraudējumu no Ukrainas puses, kuru var novērst tikai Orbāna uzvara un draudzība ar Krieviju. Jāatgādina, ka Orbāns vairākkārtīgi ir uzsvēris, ka gaidāmās vēlēšanas būšot par to, vai Ungārija tikšot ierauta karā ar Krieviju.
Līdztekus Eiropai par Maskavas peramo zēnu aizvadītajā nedēļā kļuva Armēnija. 1. aprīlī Maskavā tikās Krievijas diktators Vladimirs Putins un Armēnijas premjerministrs Nikols Pašinjans.
Putins brīdināja Armēniju, kas vēlas iestāties Eiropas Savienībā, ka tā vienlaikus nevarēs būt gan Eiropas Savienības, gan Maskavas vadītās ekonomiskās alianses dalībniece. Pašinjans ar pašcieņu atbildēja, ka par to, kuras alianses dalībniece būs Armēnija, lems armēņu tauta.
Līdztekus uz Putina aicinājumu ļaut Armēnijā vēlēšanās kandidēt politiķiem, kas ir Krievijai draudzīgi, Pašinjans atbildēja, ka Armēnijā vēlēšanās var kandidēt tikai Armēnijas pilsoņi, nevis cilvēki ar Krievijas pasēm. Vienlaikus viņš norādīja, ka pretēji Krievijas apgalvotajam, Armēnijā neviens politiķis cietumā nesēž savu uzskatu dēļ.
Ja Putins tradicionāli savos izteikumus bija diplomātisks, tad propagandistiem tas nebija nepieciešams.
Dmitrijs Kiseļovs klāstīja, ka Armēnija, kas izvēlējusies ceļu uz Eiropas Savienību, virzās tieši pretī katastrofai. Bijušajai Padomju Savienībai šajā ziņā esot bagāta un negatīva pieredze.
Kiseļovs kā piemēru minēja Baltijas valstis, kas "bija pirmās, kas pievienojās, un tās noteikti nav kļuvušas laimīgākas. Uzņēmumi ir slēgti, darba nav, jaunieši ir devušies prom uz ārvalstīm, lai atrastu darbu, izdzīvo no Briseles subsīdijām un nez kāpēc visā vaino Krieviju. Gruzija plānoja pievienoties Eiropas Savienībai, bet pārdomāja, jo apstākļi bija pārāk skarbi. Jūs atverat savu tirgu, bet jums to neatver. Ukraina to ir piedzīvojusi pilnībā".
Tika arī uzdots retorisks jautājums par to, kā Krievijas uzņēmēji reaģēs uz Armēnijas uzņēmumu klātbūtni Krievijā, ja Krievijas uzņēmumi būs spiesti pamest Armēniju? "Ja mums saka, ka Krievijas uzņēmumu klātbūtne Armēnijā nav Armēnijas interesēs, tad kāpēc Armēnijas uzņēmumi un uzņēmēji var atrasties un nopelnīt naudu Krievijā? Pat ar vislabvēlīgākajiem nosacījumiem muitas savienības ietvaros Armēnija mēģina krāpties, pārdodot preces no trešajām valstīm kā Armēnijas produktus. "Rosselhoznadzor" jau ir pievienojies cīņai pret pelēko importu, jo nezināmas izcelsmes produkti ir tiešs drauds krievu veselībai," demagoģiski klāstīja Kiseļovs.
Krievi arī apgalvoja, ka Armēnijā tiek vajāta pareizticīgā baznīca. Kā redzams, krievi ir visnotaļ nobažījušies par Armēnijas tuvināšanos Eiropai.