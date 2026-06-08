Lietus lāses.
Sabiedrība
Šodien 14:31
Naktī Vidzemē gaidāms stiprs lietus
Naktī uz otrdienu daudzviet Vidzemē gaidāms stiprs lietus, prognozē sinoptiķi.
Nakts sākumā stiprs lietus turpināsies vēl arī vietām Latgalē. Dažviet valstī sabiezēs migla. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +9..+14 grādiem.
Dienā mākoņi daļēji klās Latvijas debesis, vietām īslaicīgi līs. Vējam lēni līdz mēreni pūšot no rietumu puses, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +19..+23 grādiem, bet vietām piekrastē un Ziemeļvidzemē temperatūra nepārsniegs +15..+18 grādus.
Rīgā otrdien gaidāms daļēji mākoņains laiks, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +14 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz +23 grādiem, pie jūras - līdz +18 grādiem.