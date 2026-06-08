Ventspils pludmalē jau 28. reizi pacelts Zilais karogs
Sestdien, 6. jūnijā, Ventspils pludmalē jau 28. gadu pēc kārtas tika pacelts Zilais karogs, kas ir starptautiski atzīts apliecinājums augstiem vides kvalitātes, drošības un apsaimniekošanas standartiem. Ventspils pludmale šo prestižo atzinumu saņēma jau 1999. gadā, kļūstot par pirmo pludmali Baltijas valstīs, kurai piešķirts Zilais karogs.
Ventspils Komunālās pārvaldes pārstāvji norādīja, ka pludmale ir pilnībā sagatavota vasaras sezonai, kas ilgst no 15. maija līdz 15. septembrim. Lai nodrošinātu atpūtniekiem ērtu un drošu vidi, pludmalē izvietotas laipas, soliņi, atkritumu urnas, veloturētāji, dušas, rotaļu iekārtas un pārģērbšanās kabīnes. Ik gadu lielākais izaicinājums ir cīņa ar vēja sanestajām smiltīm, kas vietām veido vairākus metrus augstas kāpas.
Par apmeklētāju drošību pludmalē jau 30 gadus rūpējas Ventspils Pašvaldības policija un glābšanas dienests. Glābēji dežurē katru dienu, sekojot līdzi gan peldētāju drošībai, gan infrastruktūras stāvoklim. Glābšanas dienesta maiņas vecākais glābējs Tomass Ralfs Bāliņš uzsver, ka būtiskākais darbā ir prevencija – savlaicīgi novērst bīstamas situācijas, nevis reaģēt uz nelaimēm pēc to notikšanas.
Gan glābēji, gan pašvaldības policija aicina pludmales apmeklētājus ievērot noteikumus, nepeldēties alkohola reibumā, sekot norādēm un īpaši rūpēties par bērnu drošību. Policijas priekšnieks Ojārs Rudzītis atgādina, ka patīkamu atpūtu iespējams nodrošināt tikai tad, ja ikviens ievēro savstarpēju cieņu un atbildību. Viņš novēl ventpilniekiem un pilsētas viesiem saulainu, drošu un patīkamu vasaras sezonu.