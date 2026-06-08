Putina ekonomikas forums Sanktpēterburgā noslēdzies tāpat, kā tas sākās - ar spēcīgu "uguņošanu". VIDEO
Krievijas vadoņa Vladimira Putina ekonomikas forums Sanktpēterburgā, ko daži iesaukuši par "Putina Davosu", noslēdzies tieši tāpat kā tas sākās - ar ukraiņu dronu izraisītu "uguņošanu" Sanktpēterburgas apkārtnē.
Kamēr zālēs skanēja runas par Krievijas ekonomikas izturību un valsts nākotnes mērķiem, virs Putina dzimtās pilsētas dūca ukraiņu bezpilota lidaparāti, atgādinot, ka agresorvalsts uzsāktais karš tomēr nav tikai tukši skaitļi prezentāciju slaidos.
Dienu iepriekš Vladimirs Putins forumā bija noraidījis Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska piedāvājumu tikties neitrālā teritorijā, lai sāktu miera sarunas. Krievijas līderis paziņoja, ka karadarbība Ukrainā beigsies tad, kad Krievija sasniegs savus mērķus. Bet Ukraina, šķiet, nolēma atbildēt Putinam nevis ar komentāru sociālajos tīklos, bet ar vairāk nekā simt droniem virs Ļeņingradas apgabala.
Krievijas amatpersonas ziņoja, ka 6. jūnija naktī pārtverti 376 Ukrainas droni, no kuriem aptuveni 140 lidojuši Sanktpēterburgas virzienā. Uzbrukumu mērķi bijuši militāri objekti, naftas infrastruktūra un ar aizsardzības nozari saistītas iestādes.
Daļa vietējo iedzīvotāju minēto rītu pavadīja pagrabos, citi sūdzējās, ka trauksmes sirēnas ieslēgušās tikai pēc sprādzieniem. "Sirēna atskanēja desmit sekundes pēc tam, kad nodrebēja māja. Bet brīdinājums telefonā pienāca vēlāk ," medijiem norāda kāds vietējais iedzīvotājs, kas dzīvo netālu no Kronštates.
Kopumā Krievijas varasiestādēm nācās evakuēt vairāk nekā 600 cilvēku no apdzīvotām vietām, kas atradās netālu no Krievijas militārajiem objektiem. Tāpat dažviet Sanktpēterburgā tika ierobežota interneta piekļuve. Oficiālais iemesls tam bija drošības apsvērumi, bet neoficiālais - ierobežots internets nozīmē to, ka mazāk cilvēku sociālajos tīklos dalīsies ar iemūžinātiem video, kuros redzami degošie objekti.
Krievijas varasiestādes nav precizējušas, pret kuriem objektiem uzbrukumi tika veikti, tomēr vairāki mediji, balstoties sociālajos tīklos publicētajos video, norādīja, ka mērķi bija Kronštates Jūras kadetu korpuss, Jūras siltumtehnikas pētniecības institūts, kas izstrādā zemūdens ieročus, un Pēterhofas naftas bāze.
"Putina Davoss" tradicionāli kalpo kā vitrīna Krievijas ekonomiskajām ambīcijām. Taču šogad pasākuma galveno vēstījumu, iespējams, visprecīzāk formulēja kāda Sanktpēterburgas iedzīvotāja teiktais: "Tagad mēs zinām, ka tas ir karš."