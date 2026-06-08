Valmierā atvērta vēl viena “Centrālās laboratorijas” filiāle
SIA “Centrālā laboratorija” 5. jūnijā atvērusi jaunu filiāli jeb paraugu ņemšanas punktu Valmierā, tirdzniecības centrā “Valleta”, Rīgas ielā 4. Jaunā filiāle paplašinās kvalitatīvu laboratorisko izmeklējumu pieejamību Vidzemes reģiona iedzīvotājiem, nodrošinot ērtu un ātru piekļuvi analīzēm tuvāk dzīvesvietai un ikdienas gaitām.
Tirdzniecības centrā izveidotais paraugu ņemšanas punkts sniedz iespēju iepirkšanos ērti apvienot ar rūpēm par veselību.
Mūsdienīgas un ērti pieejamas analīzes ir būtiska kvalitatīvas veselības aprūpes sastāvdaļa, tādēļ reģionālā pieejamība ir īpaši svarīga. Savlaicīgi veiktas analīzes ļauj ātrāk noteikt diagnozi un uzsākt ārstēšanu, un tas tiešā veidā ietekmē cilvēku dzīves kvalitāti. Atverot jaunu filiāli Valmierā, mēs turpinām stiprināt laboratorisko pakalpojumu pieejamību Latvijas reģionos, lai iedzīvotājiem nebūtu jāmēro liels attālums, ja viņi grib veikt analīzes, norāda Zane Kaktiņa, SIA “Centrālā laboratorija” valdes priekšsēdētāja.
Jaunajā filiālē ir iespējams nodot gan valsts apmaksātas, gan maksas analīzes ar vai bez ārsta nosūtījuma. Pacientiem ir pieejams plašs laboratorisko izmeklējumu klāsts, tostarp standarta, specializētas un arī inovatīvas analīzes.
Analīzes iespējams veikt gan rindas kārtībā, gan ar iepriekšēju pierakstu, zvanot pa tālruni 67334433 vai rezervējot apmeklējuma laiku vietnē www.laboratorija.lv.
Filiāle tirdzniecības centrā “Valleta” strādā katru darbdienu no plkst. 7.00 līdz 15.00, kā arī sestdienās no 8.00 līdz 14.00.
Valmierā darbu turpina arī “Centrālās laboratorijas” paraugu ņemšanas punkts Stacijas ielā 11.