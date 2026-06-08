Audzētāji atklāj, kad gaidāma laukā audzēto zemeņu raža un kādas būs cenas
Šogad laukā audzēto zemeņu raža būs neilgi pirms Jāņiem, atzina aptaujātie zemeņu audzētāji.
SIA "Mad Nordic", kas strādā ar zīmolu "Augusta zemenes", agronoms Guntars Dzērve pauda, ka pirmās laukā audzētās zemenes jau sāk parādīties, bet nopietna ogu raža plānota ap 20. jūniju jeb neilgi pirms Jāņiem.
Agronoms teica, ka šogad lauka zemeņu ražai vajadzētu būt pietiekami lielai, jo salnas būtiski netraucēja stādu augšanai. Tāpat viņš norādīja, ka zemeņu augšanu ietekmējis sausums un tām nāktu par labu lielāks mitrums.
Viņš atzīmēja, ka laukā audzētās zemenes kopumā ir pārziemojušas labi un krietni veiksmīgāk nekā zemenes segtajās platībās, kur bija lielāki izsalumi un no tā izrietošie zaudējumi. Kā piemēru Dzērve minēja, ka viņa kopienā, kurā ir 14 audzētāji, 90% zemnieku lauka zemenes ir labi pārziemojušas.
"Augusta zemeņu" pārstāvis arī pauda, ka zemenes, ko iestādīja aprīļa beigās un maija sākumā, ir ļoti labi iesakņojušās, tostarp lielākā daļā saimniecību patlaban zemeņu stādus mulčē ar salmiem, lai ierobežotu nezāļu augšanu.
Dzērve sacīja, ka šogad lauka zemeņu cena varētu būt starp pieciem un astoņiem eiro, kā arī viņš pauda, ka cenai būs novērojami kāpumi un kritumi kā katru gadu.
Viņš atzina, ka zemeņu audzētājiem ir tendence nepagarināt audzēšanas sezonu un lielākā audzētāju daļa cenšas zemenes izaudzēt līdz Jāņiem, kādēļ ap to laiku ogu cena ir salīdzinoši zema. Savukārt gadījumā, ja audzēšanas sezonu izdotos pagarināt, tad cena būtu stabilāka. Agronoms izteica cerību, ka turpmāk paliks vairāk audzētāju, kas varēs lauka zemenes piedāvāt no maija un vismaz līdz augustam.
Vienlaikus Dzērve sacīja, ka šogad ļoti daudzām saimniecībām ir raksturīga maijvaboļu kāpuru invāzija, kas nozīmē, ka virknē saimniecību kaitēkļu postījumi ir ļoti lieli.
Viņš skaidroja, ka patlaban nav labāka risinājuma kā agrotehniskie risinājumi, kas nozīmē, ka tajā laukā, kur maijvaboles zemenēm nograuzušas saknes, ir jāveic kultūru maiņa, kādēļ aptuveni trīs līdz piecus gadus ir jāaudzē citi augi, kas to zemi ielabo un atveseļo.
Tāpat arī SIA "Mālpils zemenes" pārstāvis Andris Apsītis sacīja, ka šogad pirmā laukā audzēto zemeņu raža varētu būt ap 20. jūniju.
Runājot par ražas apmēru, Apsītis sacīja, ka patlaban ir grūti par to spriest, skaidrojot, ka nav zināms, kādi laika apstākļi būs turpmāk. Savukārt zemeņu stādu pārziemošana, pēc Apsīša teiktā, "Mālpils zemeņu" laukos bija ļoti laba, ko veicināja biezā sniega sega ziemā.
Vaicāts arī par maijvaboļu kāpuru invāziju, Apsītis atbildēja, ka šie kāpuri ir katru gadu un šogad viņa saimniecībā nav novērots būtisks to pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Viņš piebilda, ka kaitēkļi zemeņu laukos ir katru gadu, kādēļ jāveic dažādi pasākumi to ietekmes mazināšanai.
Komentējot, kāda varētu būt cena lauka zemenēm, Apsītis sacīja, ka to lielā mērā noteiks ražas apmēri un precīzāk tā noskaidrosies tikai pēc aktīvās tirdzniecības sākuma.
Savukārt piemājas saimniecības "Igaunīši" pārstāve Sintija Ilsjāne pauda, ka viņas saimniecībā pirmās lauka zemenes varētu būt ap 17. jūniju, bet lielāks ogu skaits gaidāms Līgo svētku laikā.
Ilsjāne sacīja, ka šogad ražai vajadzētu būt labākai nekā iepriekšējos trīs gados, kad nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ ogu ražas bija minimālas, kādēļ audzēšana notika ar zaudējumiem.
Viņa arī teica, ka zemeņu stādi "Igaunīšos" pārziemojuši veiksmīgi, kā arī pozitīvi vērtējams tas, ka pavasarī nav bijušas salnas.
Ilsjāne arī atzina, ka viņas saimniecību šogad bija piemeklējuši vairāki kaitēkļi, bet to ietekme nav bijusi būtiski lielāka, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Mad Nordic" 2025. gadā strādāja ar 288 632 eiro apgrozījumu un 23 969 eiro peļņu. Tostarp kompānijas apgrozījums no lauksaimnieciskās darbības bija 203 792 eiro. Kompānija "Mad Nordic" reģistrēta 2012. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. "Mad Nordic" vienīgā īpašniece ir Iveta Dzērve.
Savukārt "Mālpils zemenes" 2025. gadā strādāja ar 623 006 eiro apgrozījumu, kas ir par 0,7% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga vairākkārt un bija 75 121 eiro. Uzņēmums reģistrēts 2011. gadā, un tā pamatkapitāls ir 2800 eiro. Uzņēmuma 60% kapitāldaļu pieder Gintai Apsītei, savukārt Santai Krauklei un Edijam Kleinbergam - katram pa 20%.