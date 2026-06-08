Latvijā notiek plaši ceļu remontdarbi: kur autovadītājiem jārēķinās ar papildu laiku ceļā?
Sākoties aktīvai būvniecības sezonai, autovadītājiem visā Latvijā jārēķinās ar ievērojamiem satiksmes ierobežojumiem. VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) informē, ka pašlaik valsts autoceļu tīklā būvdarbi norisinās jau 60 posmos.
Uz valsts galvenajiem autoceļiem darbi notiek 10 vietās, tikpat būvdarbu posmu ir uz reģionālajiem autoceļiem, bet uz vietējiem autoceļiem būvdarbi notiek 26 posmos. Darbi notiek arī uz sešiem tiltiem un pārvadiem, kā arī astoņos posmos tiek uzlabota satiksmes drošība.
Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas (A6), tostarp no Gosporiem līdz Nīcgalei ir divi luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 50 un 70 kilometri stundā un paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 40 minūtes, kā arī no Kalniškiem līdz Ļūbastei, kur ātruma ierobežojums arī ir 50 un 70 kilometri stundā, bet šķērsošanas laiks - 25 minūtes.
Satiksmes ierobežojumi ir arī uz Daugavpils apvedceļa (A14) mezglā un posmā līdz Sventei, kur ir trīs luksoforu posmi un šķērsošanas laiks ir 30 minūtes, savukārt uz Bauskas šosejas (A7) pie ievada Rīgā turpinās Dienvidu tilta ceturtās kārtas būvdarbi, kā arī tiek izbūvēts gājēju un velosipēdistu infrastruktūras savienojums starp Ķekavu un Rīgu, tādējādi satiksme notiek pa vienu joslu katrā virzienā.
Satiksmes ierobežojumi ir arī uz autoceļa Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Terehova (A12), kur pie Ludzas ir viens luksofora posms, ātruma ierobežojums 50 un 70 kilometri stundā un paredzamais šķērsošanas laiks ir apmēram 20 minūtes.
Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem ir uz autoceļa Gulbene-Balvi-Viļaka-Vientuļi (P35) no Litenes līdz Balviem, kur ir septiņi luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 50 kilometri stundā un paredzamais šķērsošanas laiks ir 55 minūtes.
Tāpat uz valsts reģionālajiem autoceļiem satiksmes ierobežojumi ir uz autoceļa Bauska-Aizkraukle (P87) no Ozolaines līdz Bārbelei, kur ir četri luksoforu posmi un ātruma ierobežojums 30-60 kilometri stundā. Posms pie Ozolaines ir slēgts tranzīta satiksmei un nodrošināts apbraucamais ceļš. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 40 minūtes.
Vienlaikus uz autoceļa Ilmāja-Priekule-Plūdoņi (P114) satiksmes ierobežojumi ir no Priekules līdz Lietuvas robežai, kur ir četri luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 50 kilometri stundā, bet paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 35 minūtes, savukārt uz autoceļa Valdgale-Roja (P126) satiksmes ierobežojumi ir no Valdemārpils līdz Rudei, kur ir seši luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 50 kilometri stundā, bet šķērsošanas laiks ir 35 minūtes.
Satiksmes ierobežojumi ir arī uz autoceļa Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka (P131) posmā no Tukuma līdz Ķesterciemam, kur ir viens luksoforu posms, ātruma ierobežojums 50 un 70 kilometri stundā, bet paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir aptuveni pusstunda, kā arī uz autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) no Krapes krustojuma līdz Koknesei, kur ir viens luksofora posms un paredzamais šķērsošanas laiks ir aptuveni 20 minūtes.