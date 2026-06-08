Irāna kopš svētdienas izšāvusi gandrīz 30 raķetes uz Izraēlu
Irāna kopš svētdienas vakara izšāvusi gandrīz 30 raķetes uz Izraēlu, pirmdien paziņojusi Izraēlas armijas amatpersona.
"Pagājušajā naktī Irānas režīms sāka raidīt ballistiskās raķetes Izraēlas virzienā, (..) viņi izšāva gandrīz 30 ballistiskās raķetes," žurnālistiem sacīja amatpersona, piebilstot, ka Jemenas hutiešu nemiernieki atsevišķi izšāva divas raķetes uz Izraēlu.
Izraēlas armija iepriekš paziņoja, ka uzbrukusi vairākiem mērķiem naftas ķīmijas kompleksā Irānas dienvidrietumos. "Šajā kompleksā tiek ražoti ķīmiskie materiāli, kurus izmanto ballistisko raķešu izgatavošanai, kas tiek raidītas uz (..) Izraēlu," sacīja amatpersona, piebilstot, ka triecieni apgrūtinās Irānai ieroču ražošanu.
Izraēlas armija paziņoja, ka uzbrukusi arī Irānas pretgaisa aizsardzības sistēmām.
Amatpersona atklāja, ka Izraēlas armijas virspavēlnieks ģenerālleitnants Ejals Zamirs divreiz runājis ar ASV Centrālās pavēlniecības (CENTCOM) vadītāju, lai apspriestu situāciju. Arī Izraēlas armijas preses pārstāvis Efraims Defrins sacīja, ka Zamirs "veic nepārtrauktu operatīvo novērtējumu un uztur ciešus kontaktus" ar savu kolēģi ASV.
Šodien Izraēlas ziemeļos un centrālajā daļā atskanēja gaisa trauksmes sirēnas, un Jeruzalemē bija dzirdami sprādzieni, ziņoja aģentūras AFP žurnālisti.
Šāda apšaude starp abām valstīm ir pirmā kopš 8. aprīļa, kad Tuvo Austrumu karā tika izsludināts pamiers.