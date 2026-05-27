15 gadu vecais Laurīns pēc kritiena ar velosipēdu nokļuva dzīvības briesmās. Viņu izglāba ārsti un mammas spēks
Piecpadsmitgadīgā Laurīna stāsts sākās pirms diviem gadiem pēc šķietami vienkārša negadījuma – viņš nokrita no velosipēda un sasita galvu. Tomēr pēc tam viss strauji kļuva sliktāk. Lietuviešu mediķi dalās stāstā, kā ārstu profesionalitāte un ģimenes atbalsts spēj darīt brīnumus.
Sākumā nopietnas sekas netika novērotas, bet pēc kāda laika zēna labsajūta sāka strauji pasliktināties – viņš knapi spēja noturēt karoti rokā un sāka vilkt kāju.
Laurīnam tika veikta sarežģīta operācija, kam sekoja ilga rehabilitācija. Pusaudzis atkal iemācījās ēst, runāt un staigāt. Pēc sešiem mēnešiem slimnīcā viņš atgriezās mājās, atsāka apmeklēt skolu, bet vairāk nekā gadu vēlāk viņa veselība atkal pasliktinājās.
Pēc analīžu veikšanas tika atklāts rets un dzīvībai bīstams stāvoklis – bazilāra impresija. "Tas ir stāvoklis, kad daļa no otrā kakla skriemeļa sāk spiest uz smadzeņu stumbru. Šī zona ir vitāli svarīga, jo tajā atrodas nervu ceļi, kas atbild par elpošanu, rīšanu, balsi un ekstremitāšu kustībām," skaidro Kauņas klīnikas Ausu, deguna un kakla klīnikas vadītājs prof. Dr. Evalds Padervinskis.
Laurīna stāvoklim pasliktinoties, lietuviešu ārsti nolēma veikt ārkārtīgi sarežģītu ārstēšanu. Pirmā galvaskausa pamatnes operācija tika veikta Kauņas klīnikā. “Sākotnēji Laurīnam tika veikta kakla stabilizācijas operācija, taču laika gaitā izrādījās, ka ar to vien nepietiek – spiediens uz smadzeņu stumbru pieauga. Ja mēs nebūtu operējuši, mēs būtu saskārušies ar progresējošu paralīzi un dzīvībai bīstamām komplikācijām. Tāpēc mēs izvēlējāmies operāciju, kuras laikā mēs caur degunu sasniedzām problemātisko zonu un noņēmām kaula struktūru, kas spieda uz smadzeņu stumbru. Šī metode ļāva mums izvairīties no lielas ārējās kakla vai sejas operācijas,” saka Mindaugs Urbons, Kauņas klīnikas Bērnu neiroķirurģijas nodaļas vadītājs.
Kopš dzimšanas Laurīns dzīvo ar retu iedzimtu slimību – Pjēra Robina sindromu, kas nosaka sejas, žokļa un elpošanas ceļu anatomijas īpatnības. Sarežģītās anatomijas dēļ katra operācija prasīja ārkārtīgi rūpīgu plānošanu un sadarbību starp dažādu jomu speciālistiem.
Pēc Kauņas klīnikas otolaringologa asociētā profesora Justina Vaitkus teiktā, šī operācija bija izcila, jo anatomija bija ārkārtīgi sarežģīta, un tika operēta jutīgā zona. “Mēs runājam par ārkārtīgi jutīgu zonu, kur savienojas galvaskauss un mugurkaula augšdaļa. Laurīna gadījumā skriemeļa struktūra bija stipri sasvērusies un no priekšpuses spieda smadzeņu stumbru. Endoskopiskā operācija caur degunu ļāva mums daudz precīzāk un ar mazāku apkārtējo audu traumu piekļūt bojātajai vietai,” skaidro asociētais profesors Vaitkus.
Ģimenei bija jāpieņem viens no grūtākajiem lēmumiem viņu dzīvē. “Pēc pirmās operācijas mums viss bija jāsāk no nulles, tāpēc bailes bija milzīgas. Tomēr es sapratu, ka neko nedarīt nozīmē neļaut bērnam dzīvot,” saka Laurīna māte.
Operācija ilga apmēram astoņas ar pusi stundas. Laurīna māte atceras, ka gaidīšana bija viens no grūtākajiem pārbaudījumiem viņas dzīvē. “Kad viņš pēc operācijas atvēra acis un teica: “Čau, mammu,” es sapratu, ka viss bija tā vērts,” viņa saka.
Dažas nedēļas pēc operācijas izmaiņas ir acīmredzamas. Laurīnam ir vieglāk staigāt, ēst, un simptomi, kas viņu iepriekš mocīja, vairs netraucē. Kad pusaudzim jautā par viņa sapņiem, puisis nevilcinoties atbild, ka sapņo nākotnē vadīt automašīnu un kļūt par lauksaimnieku.
Neraugoties uz visiem pārbaudījumiem, šodien Laurīns atkal dzīvo pusaudža dzīvi – viņš mācās, aizraujas ar makšķerēšanu un kaļ nākotnes plānus. Viņa māte stāsta, ka pēc visa, kas bijis jāpārdzīvo, vissvarīgākās lietas ir pašas vienkāršākās – būt kopā un redzēt dēlu smaidām.