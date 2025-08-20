"Pēdējā brīdī sadzirdēju, ka man virsū triecas fūre," - velosipēdists izglābies, ielidojot grāvī, bet kravas automašīna nav pat apstājusies
Kāds autovadītājs Lauris, dodoties ikdienas treniņā ar velosipēdu, gandrīz tika notriekts ar kravas automašīnu Limbažu pusē. Viņš stāsta, ka pēdējā brīdī sajutis, ka viņam virsū triecas kravas automašīna.
Kā Lauris stāsta TV3 raidījumam "Degpunktā", lai arī vēja plūsma viņu ietrieca grāvī, tomēr viņam izdevās pēdējā mirklī pasargāt sevi no, iespējams, letālas sadursmes. "Pēdējā brīdī sadzirdēju, ka man virsū triecas fūre. Kaut kur zemapziņā sajutu, ka man jābēg nost."
Kravas automašīnas šoferis pat neapstājās, lai pārliecinātos par velosipēdista stāvokli, taču aculiecinieks, kas brauca aiz smagās mašīnas, mēģināja apturēt šoferi, bet tas nebija sekmīgi. Lauris uzsver, ka šoreiz viņa dzirde bija tas, kas viņu izglāba: “Ir riteņbraucēji, kuri lieto austiņas. Es to absolūti neieteiktu, jo uzskatu, ka šoreiz man dzīvību izglāba dzirde.”
Lauris arī norāda uz bieži sastopamu problēmu, ka autovadītāji uzskata, ka viņi drīkst garām braukt, nevis droši apdzīt: “Automašīnu vadītāji uzskata, ka viņi drīkst kaut kā tikt garām, nevis droši apdzīt. Tā ir tā problēma – uzskata, ka viņš [velobraucējs] ir maziņš un var tikt garām. Bet viņi nepadomā, kādu bīstamību viņi rada.”
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas pārstāvis Toms Markss apstiprina, ka šādi gadījumi nav retums, norādot īpašu uzmanību autobusu vadītājiem, jo viņam ir bijusi pieredze, kad pie pieturas viņu ir “spieduši nost” no ceļa.
Markss uzsver, ka ir jāievēro pusotra metra intervāls, jo vēja brāzmas var viegli pavilkt velosipēdistu zem automašīnas, pat ja visi ceļu satiksmes noteikumi tiek ievēroti. Eksperts arī iesaka velosipēdistiem izmantot mirgojošas lampiņas ne tikai naktī, bet arī dienā, kā arī valkāt atstarojošus elementus, piemēram, vestes. Viņš arī piebilst, ka velosipēdistiem būtu jābrauc pēc iespējas tuvāk ceļa labajai malai, lai mazinātu risku no garām braucošajiem transportlīdzekļiem.