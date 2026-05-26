“Man nebija ne jausmas!” Princi Viljamu šokē Keitas negaidītais talants
Vizītes laikā Itālijā princese Keita Midltone pamatīgi pārsteigusi savu vīru - princi Viljamu.
Velsas princis radio raidījumā “Heart Breakfast” atzina, ka viņam nebija ne jausmas, ka viņa sieva spēj runāt itāliski. “Es tiešām to nezināju,” smejoties sacīja Viljams, komentējot Keitas sarunas itāļu valodā ar bērniem Itālijas ziemeļu pilsētas Redžo-Emīlia skolā.
Vizīte Itālijā Keitai bija īpaši nozīmīga, jo tā kļuva par viņas pirmo ārvalstu darba braucienu pēc tam, kad viņai 2024. gadā tika diagnosticēts vēzis. Princese devās uz Itāliju, lai turpinātu darbu bērnu agrīnās attīstības jomā, ko viņa aktīvi attīsta Karaliskā fonda ietvaros.
Keita Itālijā ne tikai tikās ar vietējiem iedzīvotājiem un bērniem, bet arī pati runāja itāliski. Viņa bērniem stādījās priekšā kā “Katarina” — sava vārda itāliskajā versijā — un sacīja: “Es mazliet runāju itāliski. Kā tevi sauc?” Vizītes laikā princese apguva arī jaunus vārdus un brīvi sarunājās ar bērniem.
Iespējams, valodas prasmes Keita apguvusi jau agrā jaunībā. Mediji vēsta, ka 2000. gada vasarā viņa trīs mēnešus studēja Florencē, kur mācījās itāļu valodu un mākslas vēsturi. Tas notika vēl pirms studiju sākšanas Skotijā, kur viņa vēlāk iepazinās ar princi Viljamu.
Runājot par sievu, princis Viljams neslēpa lepnumu un emocijas. “Ļoti lepojos. Viņa ir bijusi apbrīnojama,” sacīja troņmantnieks. Viņš piebilda, ka Keita pēdējos gados piedzīvojusi ļoti daudz, taču Itālijas braucienu gaidījusi ar lielu nepacietību. “Esmu ļoti priecīgs, ka viss izdevās tik labi,” viņš sacīja.
Viljams Keitu raksturoja kā “īstu profesionāli” bērnu agrīnās attīstības jomā un nosauca viņu par ģimenes sirdi. “Viņa ir lieliska mamma, lieliska sieva, un mūsu ģimene burtiski bez viņas netiktu galā,” emocionāli atzina princis.
Karaliskās ģimenes eksperti uzskata, ka Keitas vizīte Itālijā skaidri apliecina, ka viņa pēc ātstēšanas ir pilnvērtīgi atgriezusies pie karalisko pienākumu pildīšanas.