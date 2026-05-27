VIDEO: kā bilde ar mazu kaķēnu internetā var novest tevi līdz tukšam makam - pērkot mājdzīvnieku, jābūt uzmanīgam
Mājdzīvnieka ienākšanai ģimenē jābūt rūpīgi pārdomātam solim, taču realitātē Latvijā arvien biežāk saskaramies ar impulsīviem lēmumiem. Sludinājumu portālos un sociālajos tīklos redzamie mīlīgie kucēnu vai kaķēnu attēli cilvēkos viegli izraisa emociju uzplūdu, kas nereti beidzas ar pārsteidzīgu darījumu.
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Veterināro objektu uzraudzības daļas vadītāja Mairita Riekstiņa teic, ka cilvēki mēdz iegādāties mīluļus neapdomīgi, bieži vien vadoties pēc mirkļa impulsa vai bērnu lūgumiem. Lielākā kļūda šajā procesā ir darījumu veikšana pilnīgi nepiemērotās vietās, piemēram, benzīntankos, veikalu stāvvietās vai vienkārši uz ielas, norēķinoties skaidrā naudā. Šādos apstākļos pircēji pat neiedomājas paprasīt dokumentus vai pārbaudīt, vai dzīvnieks ir reģistrēts un vai tam ir mikročips.
Par to, kāpēc cilvēki tik vieglprātīgi izturas pret dzīvnieka iegādi, skaudri izsakās arī patversmes “Labās mājas” saimniece Astrīda Kārkliņa: “Kādēļ mēs pilnīgi zaudējam kaut kāda saprāta pazīmes? Mēs neanalizējam neko vairāk, kā tikai – es gribu, man patīk.” Šis “gribu” bieži vien kļūst par sākumu nopietnām problēmām. PVD pārstāvji dzīvnieku pircēju neizskaidrojamo rīcību raksturo sekojoši: “Mēs esam gatavi maksāt tūkstošiem vienkārši skaidrā naudā benzīntankā, veikalā, auto stāvvietās, neprasot par to pretī pilnīgi neko.”
Slēptās slimības un viltotie dokumenti
Negodīgi pavairotāji un krāpnieki ir iemācījušies izmantot pircēju lētticību. Viens no satraucošākajiem faktiem ir slimu dzīvnieku pārdošana, neatklājot to patieso veselības stāvokli. Lai pircējam nerastos aizdomas, dzīvniekiem pirms tikšanās tiek injicētas antibiotikas, kas uz laiku noņem redzamos simptomus, un jaunie saimnieki saņem mīluli, kuram jau pēc dažām dienām parādās smagas veselības problēmas. Biedrības “Zanimal Hope” dibinātāja un vadītāja Zanda Paeglīte stāsta par gadījumu, kad ģimene, kas ļoti vēlējās savai ģimenei kopīgu prieka avotu, dabūja dzīvnieciņu, kuram visu laiku ir ļoti lielas iesnas un kurš daudz šķauda. “Simptomi un patiesā slimības aina, kas bieži vien ietver pat sēnītes galvas rajonā, parādās tikai pēc dažām dienām, kad medikamentu iedarbība ir beigusies. Veterinārārsti vēlāk secina, ka slēpšanas taktika pirms pārdošanas ir apzināta – visticamāk, tāpēc, ka audzētāja dzīvniekam iešpricēja antibiotikas, pirms atbrauca saimnieki, līdz ar to visi simptomi nebija redzami.”
Papildus veselības riskiem pastāv arī šķirnes viltošanas risks. Dzīvnieki bieži tiek pārdoti kā dārgu šķirņu pārstāvji, lai gan patiesībā ir jaukteņi. Kā uzsver nozares eksperti, lai dzīvnieks oficiāli skaitītos šķirnes pārstāvis, audzētājam ir jābūt reģistrētam kādā no oficiālajām ciltsdarba organizācijām, un šo faktu pircējs var viegli pārbaudīt Lauku atbalsta dienestā.
Cīņa ar nelegālajiem sludinājumiem un niecīgie sodi
PVD regulāri veic monitoringu, katru mēnesi pārskatot tūkstošiem sludinājumu tādās platformās kā “Ss.com” un “Facebook”. Lai gan Ministru kabineta noteikumi aizliedz publicēt pilnīgi anonīmus sludinājumus masu medijos, pārdevēji atrod arvien jaunus veidus, kā likumu apiet. Ļoti populāri ir kļuvuši šķietami nevainīgi video sociālajos tīklos, kuros parādīti kucēni rotaļājoties, tādējādi slēpti piedāvājot tos iegādei un izvairoties no stingrajām prasībām. PVD pārstāvji atzīst, ka pērn saņemts vairāk nekā 200 sūdzību par atsavināšanu, un jaunie saimnieki bieži ziņo par smagiem pārkāpumiem. “Jaunie īpašnieki ir sūdzējušies par to, ka kaut kas nav kārtībā, ka viņi nav saņēmuši dokumentus vai dzīvnieki nav reģistrēti, tiem nav čipa.”
Lielākais šķērslis nelegālā biznesa apturēšanai ir nesamērīgi mazie sodi. Par pārkāpumiem dzīvnieku tirdzniecībā fiziskām personām var piemērot naudas sodu no 10 līdz 220 eiro. Krāpniekiem, kuri par vienu kucēnu iekasē simtiem eiro, šāds sods ir smieklīgs un tiek ierēķināts kā biznesa izdevumi. Pašlaik gan notiek sarunas ar Tieslietu ministriju par nepieciešamību sodus paaugstināt, tomēr situāciju sarežģī arī pašu tirgotāju ciniskā attieksme un uzskats, ka uz viņiem neviens neskatās.
Kā pircējam sevi pasargāt no krāpniekiem
Lai neuzķertos uz negodīgu tirgotāju āķa, pircējiem ir jākļūst daudz kritiskākiem un prasīgākiem. Pirmais un svarīgākais solis ir klātienē apmeklēt vietu, kur dzīvnieks ir dzimis un audzis. Ir jāredz viņa māte un apstākļi, kādos mazie kucēni vai kaķēni dzīvo. Ja pārdevējs kategoriski atsakās rādīt mītnes vietu un piedāvā tikties neitrālā teritorijā, tam ir jābūt pirmajam trauksmes signālam jeb “sarkanajam karogam”.
Pirms samaksas veikšanas ir jāpārliecinās par visiem dokumentiem – mājdzīvniekam jau pirms nonākšanas pie jaunā saimnieka ir jābūt čipētam un reģistrētam datu bāzē. Astrīda Kārkliņa aicina sabiedrību domāt līdzi un neļauties emocijām, jo pretējā gadījumā cieš gan paši pircēji, gan patversmes, kurām vēlāk šie neapdomīgi iegādātie dzīvnieki ir jāglābj. Kopīga atbildība un stingra dokumentu pārbaude ir vienīgais veids, kā izskaust nežēlīgo un nelegālo biznesu.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "VIDEO: kā bilde ar mazu kaķēnu internetā var novest tevi līdz tukšam makam – pērkot mājdzīvnieku, jābūt uzmanīgam" atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.