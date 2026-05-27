Pirmās pazīmes, ka tuvojas nepatīkamā ādas slimība, kas bieži piemeklē pēc 30
Rozācija jeb sarkano vaigu slimība ir ādas stāvoklis, ar ko saskaras aptuveni 5–20 % pasaules iedzīvotāju. Slimība, kas nav ne ērta, ne patīkama. Taču labā ziņa – ar rozāciju iespējams cīnīties, darīt to kompleksi un mērķtiecīgi, lai uzlabotu gan savu vizuālo izskatu, gan pašsajūtu, gan dzīves kvalitāti kopumā.
Raksta tapšanā konsultēja Krista Renkaite, skaistumkopšanas speciāliste estētiskajā kosmetoloģijā.
Kas ir kuperoze, rozācija, un kādēļ tā veidojas?
Kuperoze ir rozācijas sākumposms – ādas virskārtā esošo sīko kapilāru paplašināšanās. Tā visbiežāk veidojas asinsvadu tonusa un mikrocirkulācijas traucējumu dēļ: asinis kapilāros ilgāk aizkavējas (rodas stāze jeb sastrēgums), un asinsvadu sieniņas ar laiku izstaipās, kļūstot redzamākas uz ādas virsmas. Šo ādas stāvokli pavada pārejošs vai pastāvīgs apsārtums, pastiprināta jutība, reaģēšana uz dažādiem ārējiem un iekšējiem faktoriem. Cilvēks sāk just neērtības, āda vairs “neuzvedas” un neizskatās, kā vēlētos, un arvien biežāk nākas sastapties ar nevēlamu apsārtumu, ko nevar kontrolēt. Vai kuperoze nozīmē, ka tālāk attīstīsies rozācija? Ne vienmēr.
Tomēr, slimībai progresējot, veidojas rozācija, kas jau ir hronisks ādas iekaisums. Rozācijai ir vairākas stadijas un formas, tā var skart ne tikai vaigus, slimībai tiek pakļautas arī citas sejas daļas: zods, ausis, piere, deguns, acu plakstiņi.
To, vai tiešām ādai ir kuperozes pazīmes vai jau smagāka slimības forma – rozācija, noteikt vienmēr vislabāk palīdzēs skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā vai dermatologs. Tomēr pazīmes, kam vērts pievērst uzmanību, ir uznākoša un pārejoša vai pastāvīga eritēma jeb ādas apsārtums. Kuperozei un rozācijai raksturīgi arī izsitumi – papulas un pustulas tieši tajos ādas rajonos, kur ir apsārtums un paplašinātie asinsvadi. Šie izsitumi var būt arī niezoši. Noteikti vērts pievērst uzmanību arī tam, vai uz vaigiem un citur nav tādas kā mazas asinsvadu “zvaigznītes”. Ir cilvēki, kas šīs slimības ietekmē sastopas arī ar ādas sausumu, zvīņošanos, dedzināšanas sajūtu, pietūkumu.
Pirmās kuperozes pazīmes cilvēki parasti sāk manīt ap 30 gadu vecumu. Ja nekas netiek darīts lietas labā, pēc 35 gadu vecuma šīs pazīmes jau kļūst arvien izteiktākas un var veidoties rozācija. Te runa ir par ģenētisko kuperozi jeb iedzimtību. Taču kuperoze un rozācija ne vienmēr ir iedzimta! Pētījumi rāda, ka ģenētika pamatā šīm ādas saslimšanām ir aptuveni 50 % gadījumu. Otri 50 % šo ādas stāvokli iegūst dažādu ārējo apstākļu, dzīvesveida un veselības problēmu ietekmē.
Biežākie faktori, kas provocē un saasina kuperozi un rozāciju
• Nepārejošs, hronisks stress ikdienā – nav noslēpums, ka stress nelabvēlīgi ietekmē visu mūsu organismu un veselību kopumā. Protams, tas redzami un jūtami ietekmē arī ādu. Mūžīgā skriešana, uztraukšanās, laika trūkums un citas problēmas – tas viss ir viens liels faktors, kas provocē arī tādas ādas saslimšanas kā kuperoze un rozācija. Jo stresa ietekmē organismā aug steroīdu hormona – kortizola līmenis, kā rezultātā palielinās asinsvadu sieniņu caurlaidība, tie kļūst trausli, veidojas jauns asinsvadu tīklojums.
• Uzturs – alkoholiski dzērieni un asi ēdieni, jo tie tiešā veidā paplašina asinsvadus. Tostarp arī cukurs un saldumi, kas veicina iekaisumu veidošanos, jo arī rozācija ir ādas iekaisums. Arī kafija, citrusaugļi, piena produkti, soja un produkti ar augstu rauga saturu var nelabvēlīgi ietekmēt ādas stāvokli rozācijas gadījumā.
• Ikdienas paradumi – regulāra un ilgstoša iešana karstās saunās, vannās, dušās, jo karstums provocē un pastiprina iekaisumu. Pārmērīga sauļošanās, uzturēšanās saulē bez aizsarglīdzekļiem – tas viss veicina asinsvadu paplašināšanos un bojājumus, kas rezultējas ar apsārtumu, provocējot un saasinot kuperozi un rozāciju. Arī smēķēšana ir viens no šādiem faktoriem, jo nikotīna ietekmē asinsvadu sieniņas kļūst trauslas un arī pati āda – plānāka.
• Nepiemērotas kosmētikas lietošana – jo īpaši tādas, kas satur spirtu, acetonu, minerāleļļas, silikonus, arī atsevišķas ēteriskās eļļas. Cilvēkiem ar kuperozes pazīmēm un rozāciju noteikti ir jāpievērš uzmanība ikdienas kopjošajai kosmētikai, tās sastāvam, lai ādu lieki nekairinātu un stāvokli neprovocētu.
• Medikamenti – hormonālā kontracepcija ir viens liels faktors, un tās izvēli šajā kontekstā noteikti vēlams pārrunāt ar savu ārstu.
• Veselības problēmas – dažādas hormonālās saslimšanas var izraisīt un saasināt arī rozāciju. Arī augsts asinsspiediens, cukura diabēts, kuņģa-zarnu trakta slimības, veģetatīvā distonija. Tāpat paasinājums var rasties grūtniecības un menopauzes laikā.
Man ir kuperoze vai rozācija. Ko iesākt?
Pirmais un pats būtiskākais, kas ir jāsaprot, ka kuperozs ādas stāvoklis un jau smagāka šīs slimības izpausme – rozācija ir ārstējama ādas slimība, bet lielākoties to nevar izārstēt tā, lai ar šo problēmu nekad vairs nebūtu jāsastopas. Paplašinātos asinsvadus var sašaurināt un pat likvidēt, bet mūsu ķermenis ir ieprogrammēts atjaunoties, un tas diemžēl atjaunos arī likvidētos asinsvadus. Ja ir aizdomas par kuperozu ādu vai ir jau arī pirmās rozācijas pazīmes, noteikti nevajag sēdēt rokas klēpī salikušam un gaidīt, ka kaut kas pāries vai atrisināsies pats no sevis. Ne kuperozei, ne rozācijai tas nav raksturīgi. Ir jādodas pie speciālista – kosmetologa, dermatologa –, jāveic ādas pārbaude un jākonsultējas par iespējamiem risinājumiem. Ja kuperozes gadījumā varētu līdzēt ikdienas paradumu un uztura sakārtošana, kā arī piemērotas kopjošās kosmētikas izvēle, tad rozācijai noteikti sākotnēji būs nepieciešamas arī ārstnieciskās un kosmētiskās procedūras.
Apkarošanas plāns
- Došanās pie attiecīga speciālista – kosmetologa vai dermatologa. Jo tikai speciālists vislabāk un drošāk spēs novērtēt ādas stāvokli un piemeklēt instrumentus, kas tiešām spēs palīdzēt risināt šo problēmu. Speciālists sastādīs plānu, kas palīdzēs izvēlēties gan procedūras, gan kosmētiku mājas lietošanai. Tas noteikti būs atbilstošāk un efektīvāk, nekā darot to “uz savu galvu”.
- Kosmētiskās procedūras – skaistumkopšanas speciālisti un kosmetologi piedāvā dažādas procedūras, kas var palīdzēt kuperozes un rozācijas gadījumā. Procedūras, kas palīdzēs mazināt apsārtumu, spēcināt asinsvadus, normalizēt ādas toni un tamlīdzīgi. Piemēram, azelaīnskābes pīlings, kas tūlītēji padara ādu vienmērīgāku, gaišāku un uzlabo stāvokli kuperozes un rozācijas gadījumā. Tāpat arī dažādi mezoterapijas kokteiļi, kuros ir vielas, kas stiprina sejas ādas asinsvadu sieniņas un spēj iedarboties spēcīgi, jo tiek tieši ievadītas ādā.
- Ārstnieciskās lāzerprocedūras – tās veic, tikai konsultējoties ar speciālistu, kas tad arī nosaka ādas problēmas smagumu un attiecīgi piemēro procedūru kursu, kas vairumā gadījumu sastāvēs no vairākām procedūrām sākumā un tad to atkārtošanu reizi kādā laika posmā, piemēram, reizi gadā. Ko dara lāzers? Tas likvidē paplašinātos asinsvadus, padara ādu biezāku, izturīgāku, mazāk jutīgu, apsārtums samazinās vai pat izzūd pavisam. Taču ar to rozācija nav uzvarēta. Asinsvadi atgriezīsies, un tas, cik ātri tas notiks, atkarīgs no visa pārējā: dzīvesveida, uztura, paradumiem un piemērotas kosmētikas lietošanas. Tādēļ arī tikai lāzers nav risinājums, jo tas pēc savas būtības apkaro problēmas sekas, bet nestrādā ar tās cēloņiem.
- Ikdienas ādas kopšana – piemērota ādas kopšana ikdienā ir pamatu pamats, kas ļaus gan mazināt ādas kairinājumu un nepatīkamās sajūtas, gan kvalitatīvāk un ilgstošāk uzturēt rezultātu, kad sākta vai izieta ādas ārstēšana ar lāzerterapiju vai kosmētiskām procedūrām. Jāizvēlas kosmētika ar mērķi samazināt kairinājumu, tūsku, atjaunot ādas lipīdu barjeru un pH līmeni. Lai gan veikalu un aptieku plauktos pieejami daudzi un dažādi kopjošie produkti ādai ar kuperozi vai rozāciju, ir vērts pievērst uzmanību tādiem, kas satur K vitamīnu, C vitamīnu, zirgkastaņas ekstraktu, kumelīšu un melleņu ekstraktus, ginkgo biloba, pantenolu, niacīnamīdu, alantoīnu, probiotikas un prebiotikas. Tās visas ir mierinošas un ādu spēcinošas sastāvdaļas, kas labvēlīgi iedarbosies uz ādu ar paplašinātiem kapilāriem. Būtiski! Ieteicams izvēlēties produktus, kas nesatur smaržvielas un krāsvielas, sevišķi sintētiskas, jo arī tās var nevajadzīgi kairināt ādu.
- Izvērtē savu psihoemocionālo veselību – stresains, trauksmains dzīvesveids, kurā mēs skrienam un skrienam, maz atvēlot laiku sev un atpūtai, darbaholisms un perfekcionisms ir faktori, kas atspoguļojas arī sejas ādā. Būtiski ir arī neturēt emocijas sevī, sevišķi negatīvās, un meklēt veidus, kā tās atbrīvot. Atpūta un pilnvērtīgs miegs ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas palīdz arī ādas problēmām. Miegā mēs atjaunojamies – atjaunojas arī āda, normalizējas iekaisuma procesi.
- Savas ēdienkartes pārskatīšana – galvenās lietas, kas provocē iekaisumus, tajā skaitā ādā, un saasina arī rozācijas problēmu, ir cukurs, alkohols, kā arī transtaukskābes. Ļoti būtiski ir pievērst uzmanību savu zarnu veselībai – mikrobiomam. Ja zarnas ir kārtībā un labās baktērijas ir pietiekamā daudzumā, uzlabosies visa organisma veselība, tajā skaitā ādas veselība un izskats. Jāiekļauj ēdienkartē šķiedrvielām bagāti produkti un fermentēti produkti, tas patiks zarnu mikrobiomam. No uztura bagātinātājiem vērts pievērst uzmanību omega-3 taukskābēm, kas labi palīdz samazināt iekaisuma procesus organismā, un, protams, probiotikām.