Ar bandāžā iefiksētu labo plecu Kārlis Būmeisters ar ģimeni – sievu Lindu, dēlu Edvartu un meitu Matildi – aizvadītajā nedēļā apmeklēja Latvijas basketbola izlases spēli pret Turciju.
Slavenības
Šodien 05:42
Kārlis Būmeisters salauzis plecu - nelāgi beidzies brauciens ar divriteni
Mūziķim Kārlim Būmeisteram brauciens ar divriteni beidzies ar kritienu un traumētu plecu, un nu viņam jāiepauzē ar sportošanu.
Kārlis jau vairākus gadus nopietni aizraujas ar triatlonu, un riteņbraukšana viņam ir ierasta lieta. “Laikam jau pienāca brīdis, kad jāsamaksā sporta un veselīgā dzīvesveida nodevas,” par savu traumu sarunā aržurnālu "Kas Jauns" pasmaida mūziķis, sakot, ka plecu salauzis, ar velosipēdu minoties uz koncertu.
“Paša vainas dēļ ieskrēju stabā! Ja gadā nobrauc divus trīs tūkstošus kilometru ar velosipēdu, tad kādu brīdi sanāk arī iebraukt stabā. Salauzu plecu. Bet būs labi, tika veikta operācija, un gan jau nākamgad būšu vēl stiprāks,” optimisma pilns ir Kārlis.