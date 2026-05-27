Trešdien plosīsies vējš, valsts austrumos gaidāmas pērkona lietusgāzes un krusa.
Šodien 06:57
Trešdien visā Latvijā plosīsies vējš
Trešdien visā Latvijā ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās pastiprināsies līdz 15-20 metriem sekundē, lielākās brāzmas vietām lauzīs kokus, brīdina sinoptiķi.
Daudzviet īslaicīgi līs, valsts austrumu daļā vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes un krusa. Zem negaisa mākoņiem vēja brāzmu spēks var pārsniegt 20 metrus sekundē.
Starp mākoņiem spīdēs saule. Maksimālā gaisa temperatūra būs vien +11..+15 grādi.
Rīgā ziemeļrietumu vējš brāzmās pieņemsies spēkā līdz 20 metriem sekundē, diena varētu paiet bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra nepārsniegs +13 grādus.
Rietumos no Latvijas atrodas spēcīgs anticiklons, austrumos - ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1003 hektopaskāliem Krievijas pierobežā līdz 1011 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā.