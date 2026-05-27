“Merito Partners” noslēdz 11 miljonu eiro nodrošināto obligāciju emisiju, lai finansētu lauksaimniecības uzņēmuma “Gaižēni” iegādes darījumu
Latvijas investīciju uzņēmums "Merito Partners" ir veiksmīgi noslēdzis 11 miljonu eiro obligāciju emisiju, kas kalpos par būtisku finansējuma avotu SIA "Gaižēni" kapitāldaļu iegādei. Obligāciju emisiju veica darījuma mērķim izveidotais uzņēmums “Pignord” SIA.
Obligāciju piedāvājumā piedalījās vairāk nekā 40 Baltijas institucionālie un privātie investori. Institucionālo investoru īpatsvars veidoja 60% no kopējā pieprasījuma, bet privāto investoru - atlikušos 40%. Nodrošināto obligāciju gada procentu likme ir 7,5% un to dzēšanas termiņš ir 3,5 gadi. Obligāciju emisiju organizēja AS “Signet Bank”.
Piesaistītais finansējums ļauj "Merito Partners" kļūt par “Gaižēnu” vairākuma akcionāru kopā ar uzņēmuma dibinātāju un ilggadējo vadītāju Aleksu Rasmusenu, izpērkot līdzšinējos īpašniekus – ASV investīciju fondu grupu "NCH Capital" un Dānijas mazākuma akcionārus. Darījums ir pēdējo gadu lielākais lauksaimniecības nozares darījums un viens no lielākajiem nacionālā kapitāla izpirkuma darījumiem Latvijas vēsturē.
Mikus Janvars, "Merito Partners" līdzdibinātājs un vadošais partneris: "Obligāciju emisijas rezultāti apstiprina Latvijas investoru pārliecību gan par lauksaimniecības nozares ilgtermiņa potenciālu, gan par "Merito Partners" spēju pilnvērtīgi atbalstīt nozares līdera attīstību. Šis darījums iezīmē Gaižēnu pāreju no ārvalstu kapitāla kontroles Latvijas uzņēmēju īpašumā, finansējot to pilnībā ar vietēju investoru līdzekļiem – gan pašu kapitāla, gan obligāciju daļā, kas iezīmē vietējo investoru uzticību Latvijas uzņēmumiem.”
Edmunds Antufjevs, "Signet Bank" Investment Banking pārvaldes vadītājs: "Šis ir viens no apjomīgākajiem obligāciju piedāvājumiem Latvijas lauksaimniecības sektorā un viens no retajiem leveraged buyout (uzņēmuma iegāde ar parāda finansējumu) darījumiem Baltijā, kas tiek finansēti ar obligācijām. Institucionālo investoru augstais īpatsvars (60%) obligāciju kopējā pieprasījumā apliecina, ka Baltijas obligāciju tirgū veidojas dziļāka profesionālā investoru bāze, kas gatava finansēt sarežģītus uzņēmumu iegādes darījumus."
SIA "Gaižēni" ir Latvijas vadošais cūkkopības uzņēmums, dibināts 1997. gadā, ar četrām cūku fermām Vidzemē un Zemgalē un vairāk nekā 1400 hektāru plašu lauksaimniecības zemju portfeli. 2025. gadā uzņēmuma apgrozījums pārsniedza 17,1 miljonus eiro, peļņa – trīs miljonus eiro.
"Merito Partners" ir Latvijas vadošais ieguldījumu uzņēmums, kas pārvalda vairāk nekā 20 investīciju fondu un ieguldījumu projektu ilgtspējīgas enerģijas, specializētā nekustamā īpašuma un ilgtermiņa (evergreen) investīciju jomās vairāk nekā 160 miljonu eiro apmērā. "Merito Partners" fondos savus līdzekļus ieguldījuši vairāk nekā 220 privātie un institucionālie Latvijas investori. Plašāka informācija par "Merito Partners" īstenotajām investīciju stratēģijām pieejama šeit.
"Signet Banka" ir Latvijas vadošā investīciju banka, kas dibināta 1991. gadā un ir viena no pirmajām neatkarīgās Latvijas bankām. "Signet Banka" vietējiem uzņēmējiem un uzņēmumiem piedāvā ilgtspējīgus finansēšanas un investīciju risinājumus. Kopš 2021. gada "Signet Banka" jau vairāk nekā 50 Latvijas uzņēmumiem ar obligāciju un akciju emisijām piesaistījusi papildu finansējumu 1 mljrd. eiro apmērā, savukārt jaunos kreditēšanas darījumos – 500 milj. eiro apmērā. 2025. gadā pārvaldībā esošie finanšu līdzekļi sasniedza 1,7 mljrd. eiro. "Signet Banka" ir vadošais korporatīvo obligāciju un akciju emisiju organizators Latvijā un viens no vadošajiem biržas brokeriem Baltijā. "Signet Bankas" akcionāri ir 47 Latvijas un starptautiskie privātie investori, no tiem lielākie ir "Signet Acquisition III" (20,6%), kura vienīgais akcionārs ir ASV investors Aleksandrs Solovejs, SIA “Reglink” (9,6%), kuras dibinātāja ir profesionāle banku jomā Irīna Pīgozne un AS “RIT Group” (9,5%) – Latvijas uzņēmums, kas pieder Rapoportu ģimenei.