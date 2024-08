BKUS atgādina par ķiveres lietošanu: slimnīcā pēc kritieniem šovasar nonākuši jau 1000 bērni

Visvairāk traumu saistībā ar mikromobilitātes rīkiem bērni guvuši, krītot no velosipēdiem vai iekļūstot sadursmēs ar tiem. Traumas pēc kritieniem no mikromobilitātes rīkiem bijušas dažādas, tai skaitā – smagas galvas traumas. Kaut arī no 2024. gada pavasara ķiveres lietošana, braucot ar velosipēdu, bērniem līdz 16 gadu vecumam (ieskaitot) un elektroskrejriteni līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), ir obligāta, Bērnu slimnīcas dati liecina – tikai 1/3 daļai no tiem, kas nokrituši no braucamrīkiem, galvā ir bijusi ķivere.