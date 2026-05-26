ASV un Zviedrijas hokejisti izcīna vietu pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā; Latvija A grupā ieņems trešo vietu
ASV un Zviedrijas hokeja izlases izcīnījušas uzvaras pasaules čempionāta izšķirošajās spēlēs, iekļūstot sacensību ceturtdaļfinālā.
ASV Cīrihē ar 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) pārspēja Austrijas izlasi, kas nozīmē, ka Latvijas izlase A grupā ieņems trešo vietu un ceturtdaļfinālā tiksies ar B grupas otrās vietas ieguvēju Norvēģiju vai Čehiju.
Spēles sestajā minūtē Konors Kliftons ar metienu no distances panāca 1:0 ASV labā, bet pēc 45 sekundēm Raiens Ufko arī ar tālu metienu nostiprināja pārsvaru. Pola Kotera vārtu guvums otrās trešdaļas 67. sekundē ar metienu no šaura leņķa ļāva iegūt vadību jau ar 3:0, bet perioda 12. minūtē Metjū Tkačaks ar metienu no vārtu priekšas realizēja vairākumu. Četras minūtes pirms došanās pārtraukumā pēc Simeona Švingera metiena austrieši vienus vārtus atguva.
Priekšsacīkšu pēdējā spēlē Šveice un Somija cīnīsies par pirmo vietu grupā. A grupā šīm izlasēm ir pa 18 punktiem sešās spēlēs, bet pārējām komandām aizvadot pa septiņām spēlēm, Latvijai ir 12 punkti, ASV - 11, Vācijai - desmit, Austrijai - deviņi, Ungārija guva trīs punktus, bet Lielbritānija palika tukšā.
Tikmēr Zviedrija Fribūrā slovākus uzvarēja ar 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) un nodrošināja pēdējo ceļazīmi uz ceturtdaļfinālu. Mača piektajā minūtē Martins Hromjaks ar plaukstas metienu izvirzīja vadībā slovākus, bet 17. minūtē Antons Frondels ar metienu no šaura leņķa panāca 1:1. Nākamā perioda trešajā minūtē Jākobs Silfvelberjs pretuzbrukumā panāca 2:1 zviedru labā, bet trešdaļas vidū NHL drafta pirmās izvēles kandidāts Ivars Štēnbergs pēc meistarīgas māņkustības nostiprināja savai izlasei pārsvaru. Trešdaļas otrajā pusē Mareks Hrivīks vairākumā vienus vārtus atguva.
Punktu Zviedrijas izlases uzvarai pielika Olivers Ēkmans-Lāšsons, kurš pamatlaika pirmspēdējā minūtē raidīja ripu tukšos Slovākijas vārtos. B grupā Kanādai ir 17 punkti, Norvēģijai - 15, Čehijai - 13, Zviedrijai - 12, bet Slovākijai - 11. Pa sešiem punktiem guvušas Dānija un Slovēnija, bet viens punkts ir Itālijai.
Čehijas un Kanādas duelī noskaidrosies Latvijas pretiniece ceturtdaļfinālā.
Turnīrā 16 komandas ir sadalītas divās grupās, aizvadot pa septiņām spēlēm. Katras grupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu pēdējā vietā palikušās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā spēlēs Ukraina un Kazahstāna.